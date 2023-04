Gesa Krause bringt Tochter Lola Emilia zur Welt

per Mail teilen

Die zweimalige Hindernis-Europameisterin Gesa Krause ist Mutter geworden. Die Leichtathletin vom Verein Silvesterlauf Trier hat Tochter Lola Emilia zur Welt gebracht.

"Und plötzlich bist du da und hast uns mitten ins Herz getroffen." Mit diesen Worten gab Hindernisläuferin Gesa Krause die Geburt ihrer Tochter Lola Emilia auf Instagram bekannt und fügte an: "Diese Form von Liebe ist einfach nicht in Worte zu fassen. Du bist das Beste, was uns je passiert ist."

Bis kurz vor der Entbindung hatte die hochschwangere Krause noch Sport getrieben - unter anderem begleitet von SWR Sport. Ihr Fernziel: Teilnahme an den Olympischen Spielen 2024 in Paris. Und das gerade mal 15 Monate nach der Geburt!

"Ich wollte immer Familie und Karriere verbinden und glaube, dass es möglich ist“, hatte Krause immer wieder betont. Die Hindernis-Spezialistin hatte sich bewusst dafür entschieden, ihren ambitionierten Weg als schwangere Hochleistungs-Sportlerin öffentlich zu zeigen. "Ich möchte einfach auch anderen Frauen Mut machen, während der Schwangerschaft aktiv zu sein", hatte sie gesagt. Nun ist ihre Tochter da - und ihr Glück perfekt.