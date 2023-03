Sport im achten Monat: Wie Gesa Krause ihren Olympia-Traum weiterlebt

Nur noch zwei Monate bis zur Geburt ihres ersten Kindes. Aber Gesa Krause arbeitet täglich an ihrer Fitness. Und sie joggt immer noch - trotz dickem Baby-Bauch - bis zu zehn Kilometer am Stück. Im achten Monat ihrer Schwangerschaft, nutzt sie zusätzlich sportwissenschaftlichen Rat - auch beim oftmals belächelten Thema Kompressionsstrümpfe.

Gesa Krause darf sich in diesem Moment ausnahmsweise mal nicht bewegen. Die runde Plattform, auf der sie steht, übernimmt das. Einmal die komplette Drehung um 360 Grad, währenddessen scannen 15 Kameras gleichzeitig die Körperform der zweifachen Hindernis-Europameisterin. Und diese Form hat sich deutlich verändert.

"Ich bin mit 57 Kilo in die Schwangerschaft gestartet, jetzt bin ich bei 66 Kilo", erzählt Gesa Krause. "Ich hoffe, dass ich im Alltag da nicht hinkomme", ergänzt sie und lacht. "Aber in der Schwangerschaft ist das völlig okay, neun Kilo mehr zu haben."

3D-Körpervermessung für schwangere Sportlerin

Die Körpervermessung ist mittlerweile abgeschlossen. Die Scanner-Daten werden zu einer 3D-Animation umgerechnet und dienen als Grundlage für den nächsten Schritt: die Herstellung maßgenauer Kompressionsstrümpfe. Für Gesa Krause wird es eine Spezial-Anfertigung, die bis über den Bauch geht, um auch diesem Bereich mehr Halt zu geben.

Krause: "Möchte alles dafür tun, dass ich optimal durch den Alltag gehe"

"Das Baby wächst in meinem Bauch heran. Ich möchte alles dafür tun, dass ich optimal durch den Alltag gehe, zum Beispiel Wassereinlagerungen vermeiden kann." Die 30-Jährige spricht ein Thema an, das werdende Mütter beschäftigt: die körperlichen Belastungen einer Schwangerschaft.

Thema wird unterschätzt

"Es ist ein Thema, das völlig unterschätzt wird heutzutage", bestätigt Sportwissenschaftler Philipp Gonschorek. "Das Thema wird stiefmütterlich behandelt und auch ignoriert. Viele Frauen leiden unter Wassereinlagerungen oder Venen-Problemen." Die bekannten "Besenreiser" seien nur eine Auswirkung bei schwangeren Frauen, ob sporttreibend oder nicht.

Philipp Gonschorek, Geschäftsführer der MIO-Sportakademie, betont: "Gesa hat als Hochleistungssportlerin die gleichen Probleme wie andere Frauen: Sie hat Gewichtszunahme, sie hat durch das Baby mehr Blut im Körper. Das birgt die Gefahr, dass es zu Wasserablagerungen kommt in den Beinen, dass auch es auch zu Venen-Erkrankungen kommt wie Krampfadern."

Davor soll die spezielle Kompressions-Hilfe schützen. Und aber auch: die Rückkehr zu Topleistungen erleichtern. Gonschorek: "Die Strümpfe helfen grade Gesa als Sportlerin, dass der Bluttransport gefördert wird, die Stoffwechsel-Aktivität verbessert wird. Dadurch wird sie sich leistungsfähiger fühlen, kann länger laufen, ermüdet langsamer."

Sport in der Schwangerschaft: Gesa Krause und ihr Olympia-Traum auf Youtube.de

Trotz Schwangerschaft und Baby-Bauch treibt Gesa Krause täglich Sport

Gesa Krause arbeitet schließlich weiter an ihrem großen Traum: Teilnahme an den Olympischen Spielen 2024 in Paris. Deshalb will die 30-Jährige so aktiv wie möglich durch die Schwangerschaft kommen. "Solange die Ärzte sagen, dass alles okay ist, möchte ich mich weiterhin fit halten. Ich laufe nicht mehr so viel, aktuell dreimal pro Woche, dazu Wassertraining, Crosstrainer, Radfahren und Pilates. Auch mit ein bisschen Krafttraining kann man sich fit halten."

Auch die Füße verändern sich

Nächste Station: Vermessung der Füße - das eigentliche Kapital einer Weltklasse-Läuferin wie Gesa Krause. Sie schwört auf die Zusammenarbeit mit Matthias Hartmann, einem orthopädischen Schuhmacher-Meister in ihrer hessischen Heimatstadt Dillenburg.

"Ich komme seit vielen Jahren schon hierher, um mit Einlagen meinen Lauf zu optimieren", erzählt die Hindernis-Spezialistin. "Und jetzt hat sich die Situation halt verändert." Und damit auch die Fuß-Form.

"Das Bindegewebe wird lockerer während einer Schwangerschaft", erklärt Matthias Hartmann. "Dadurch und auch durch die Gewichtszunahme wird die Belastung größer und somit senkt der Fuß sich etwas mehr und dehnt sich aus."

Anhand einer weiteren 3D-Animation zeigt er Gesa Krause die genauen Stellen, an denen sich Veränderungen ergeben haben. Mit neuen Einlagen in den Laufschuhen sollen Fehlbelastungen verhindert werden.

Rückbildung nach der Geburt?

Und dann stellt Gesa Krause lachend die Frage, die werdende Mütter öfters umtreibt: "Bildet sich der Körper nach der Geburt denn wieder zurück?" Matthias Hartmann bejaht - nicht ohne darauf hinzuweisen, dass dafür auch einiges getan werden muss: "Ein wichtiger Faktor ist, dass man halt auch nach der Schwangerschaft die Aktivität wieder aufnimmt, viel Fuß-Gymnastik macht, Lauftraining, Walking – also alles das, was der Körper zulässt und dann die Muskulatur wieder stabilisiert."

137.000 Follower bei Instagram für Gesa Krause

Gesa Krause ist mittlerweile Fachfrau in Sachen Schwangerschaftssport. Nicht nur durch eigene Erfahrung, sondern auch durch viele Mails und Posts anderer Frauen. Immer wieder wird die WM-Dritte um Rat gebeten. Während der Schwangerschaft erhöhte sich die Zahl ihrer Instagram-Follower auf 137.000. "Ich habe meinen Traum weiterhin und halte an Paris fest. Und ich glaube, dass ich das trotz Schwangerschaft schaffen kann! Ich möchte anderen Frauen zeigen, dass beides möglich ist."

"Es gibt kein Scheitern" - Traum von Olympia

Dafür gönnt sie sich an diesem prall gefüllten Tag noch etwas Online-Pilates mit einer australischen Fitness-Trainerin, die auf Läufer spezialisiert ist, und eine kleine Einheit auf ihrem Crosstrainer, der zuhause neben dem Laufband steht. Mit ihrem Lebenspartner Robert Blumentritt das erste Kind zu erwarten, sei Glück und Zugabe gleichermaßen.

"Für mich gibt es in diesem Fall auch kein Scheitern“, sagt Gesa Krause lächelnd. "Ich freue mich auf mein Kind, ich freue mich auf unseren neuen Lebensabschnitt. Ich bin eben auch Läuferin, das möchte ich nicht an den Nagel hängen. Ich möchte es weitermachen und sehen, wie weit ich damit kommen kann."

Es sind noch zwei Monate bis zur Geburt ihrer Tochter. Und danach weitere 15 Monate bis Paris. Es wären ihre vierten olympischen Spiele. Und die ersten, bei denen Gesa Krause als Mutter an den Start geht.