Schwangere Gesa Krause: "Vorfreude und Ängste gehören dazu"

Die zweimalige Hindernis-Europameisterin Gesa Krause erwartet Anfang Mai ihr erstes Kind. Die Leichtathletin vom Verein Silvesterlauf Trier spricht über Vorfreude und Ängste.

"Der zehnte Monat ist angebrochen", schreibt die 30-jährige Profisportlerin Gesa Krause in ihrer Kolumne für das Portal "web.de". Die Hindernisläuferin befindet sich auf der Zielgeraden ihrer Schwangerschaft - und erzählt einmal mehr offen und ehrlich über ihr Leben zwischen Spitzensport und Kinderwunsch.

Natürlich habe sie "Ängste, wie es sportlich weitergeht, wie sich mein Körper verändert, wie ich alles unter einen Hut kriege", schreibt Krause in ihrer Kolumne. "Ich habe auch Angst vor der Geburt, vor den Nachwehen, vor dem Wiedereinstieg." Das seien Gedanken, die auch viele andere Frauen kennen und "vor denen auch ich nicht gefeit bin", schreibt Krause weiter. Gegenüber SWR Sport ergänzt die 30-Jährige: "Mir persönlich ist es wichtig, authentisch zu sein." Der Weg sei steinig und nicht immer glänze alles. "Ängste und Respekt gehören für mich genauso dazu wie Zuversicht und Vorfreude", so Krause.

Gesa Krause: "Nächstes Jahr muss ich liefern!

Sie sei nach wie vor positiv gestimmt, wisse aber auch: "Nächstes Jahr muss ich liefern!" Diesen Ton trifft sie auch in ihrer Kolumne: "Fakt ist auch, dass ich jetzt ein Jahr lang keine sportlichen Leistungen bringen kann. Da stellen sich manche Sponsoren sicher die Frage: 'Was bringt die uns dann überhaupt?'" Natürlich mache sie sich Gedanken, wenn man nicht mehr voll trainieren könne, erklärt sie gegenüber dem SWR: "Und ich stelle mir die Frage, wie bekomme ich dann alles unter einen Hut. Aber ich bin in erster Linie positiv gestimmt!"

Ihr Optimismus liegt auch an ihrem persönlichen Vorbild Katrin Dörre-Heinig. "Sie war selbst Leistungssportlerin und ist nach der Geburt ihrer Tochter ihre ganzen Bestzeiten im Marathon gelaufen. Auch sie war während ihrer Schwangerschaft aktiv", erklärt Krause.

Fabienne Königstein als "positives Beispiel"

Am vergangenen Sonntag, beim Hamburg-Marathon, findet Gesa Krause ein Positiv-Beispiel: Marathon-Läuferin Fabienne Königstein knackte nur neun Monate nach der Geburt ihrer Tochter die Olympia-Norm: "Das ist ein positives Beispiel für mich, dass man es schaffen kann", freut sich Gesa Krause mit.

Bereits vor zwei Wochen hatte Gesa Krause gegenüber SWR Sport von ihrer Schwangerschaft erzählt und über ihren Trainingsalltag gesprochen. "Es ist wichtig, dass man Träume hat und sie nicht aus den Augen verliert!", so Krause damals. Kinderwunsch und Karriere im Profisport - im Leben von Gesa Krause schließen sich diese beiden Wünsche jedenfalls nicht aus.