Sportlerfamilie Kaul: Emma auf den Spuren ihres großen Bruders Niklas

Niklas Kaul ist Zehnkampf-Weltmeister 2019. Seine kleine Schwester Emma ist ebenfalls Mehrkämpferin, wird wie Niklas von ihren Eltern trainiert und strebt ihrem großen Bruder nach.

Die beeindruckende Karriere von Niklas Kaul ist bekannt. 2019 wurde der damals gerade 21-jährige Mehrkämpfer vom USC Mainz in Doha/Katar der bislang jüngste Weltmeister in der Geschichte des Zehnkampfes. Zuvor hatte er bereits auf sich aufmerksam gemacht. Weitere Welt- und Europameistertitel errang er im U18-, U20- und U23-Bereich. Bei den Olympischen Spielen in Tokio 2021 ging er zwar als Mitfavorit auf eine Medaille in den Wettkampf, musste allerdings vorzeitig verletzungsbedingt aufgeben. Dennoch gehört Niklas Kaul ohne Zweifel zu den Aushägeschildern der deutschen Leichtathletik. Jetzt drängt mit seiner Schwester Emma "die nächste Kaul" ins Rampenlicht.

Trainiert von Mama und Papa

Emma Kaul ist Jahrgang 2006. Genauso wie ihr großer Bruder ist sie Mehrkämpferin. Sie konnte in den letzten Jahren im Juniorinnenbereich schon auf sich aufmerksam machen. 2020 wurde sie in ihrer Altersklasse W14 im Siebenkampf Deutsche Meisterin. In sechs der sieben Disziplinen knackte sie dabei ihre persönliche Bestleitung, belohnte sich mit dem Titel, mit bemerkenswerten 3.817 Punkten.

Die Talentförderung ist dabei Familiensache im Hause Kaul. Bruder Niklas wird meist vom Vater, von Michael Kaul, trainiert. Um Emma kümmert sich die Mutter, Stefanie Kaul. "Emma ist quasi auf dem Sportplatz mit aufgewachsen", sagt Niklas. "Das hilf ihr jetzt. Sie kennt diese Wettkampfsituation. Druck ist für sie erstmal ein Fremdwort und das ist auch gut so. Man sieht ihr an, dass sie in erster Linie Spaß hat", sagt der Zehnkampf- Weltmeister im SWR-Interview.

Wohnsitz der Familie in Saulheim bei Mainz

Die Familie wohnt in Saulheim/Rheinhessen. Beim TSV hatten sowohl Niklas als auch Emma ihre ersten Berührungspunkte mit der Leichtathletik, bevor es zum großen USC Mainz ging. Niklas Kaul wohnt mittlerweile nicht mehr zu Hause, freut sich aber über die enge Familienbande in der Halle oder auf dem Platz, wenn Familie Kaul gemeinsam, zeitgleich trainiert. "Ich finde das superschön, dann verbringe ich eben doch viel Zeit mit meiner Schwester, obwohl ich nicht mehr bei meinen Eltern wohne. Das ist unser Bezugspunkt, dass wir dasselbe Hobby teilen", sagt Niklas lächelnd. "Er pusht mich, er gibt mir Ratschläge und Tipps, gerade bei technischen Sachen. Das ist super wertvoll für mich und ich bin echt glücklich, so einen großen Bruder zu haben", ergänzt Emma.

Kein Karrieredruck für Emma Kaul

Mutter Stefanie Kaul war unter ihrem Mädchennamen Zotter in den 1990ern selbst erfolgreiche Leichtathletin. Sie startete für ihr Heimatland Österreich, wurde 1994 österreichische Meisterin und wird immer noch in den Bestenlisten über 400m Hürden in der Alpenrepubklik geführt. Ihre ambitionierte Tochter beschreibt sie so: "Mental kann sie sich auf den Punkt fokussieren, dann ist sie top da. Sie ist aber auch sehr kommunikativ. Sportlich ist sie einfach sehr lernschnell und hat einfach Freude Dinge auszuprobieren", schwärmt die Mutter, die auch ihre Trainerin ist.

Angenehm fällt im SWR-Interview auf, dass im Hause Kaul bei all dem Ernst, den man im Leistungssport haben muss, der Spaß nicht zu kurz zu kommen scheint. Es wirkt fast ein bisschen spielerisch, auf jeden Fall aber eingespielt, wie die Familie trainiert. Niklas Kaul hat mit dem WM Titel 2019 eigentlich fast schon alles erreicht, was man erreichen kann. Stefanie Kaul baut auf ihre Tochter Emma keinen Druck auf: "Laufen lassen, Spaß haben, die Trainigsgruppe genießen. Alles Weitere wird sich ergeben oder auch nicht. Glücklich sein", sagt sie, lächelt dabei und strahlt ihre Tochter an, die neben ihr steht. Die Leichtathletik-Familie Kaul: Über die enge Familienbande zum sportlichen Erfolg.