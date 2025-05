Fast vier Jahre nach der Flut: Endlich wieder Leichtathletik in Bad Neuenahr-Ahrweiler

per Mail teilen

Die Flutkatastrophe im Sommer 2021 hat das Apollinarisstadion in Bad Neuenahr-Ahrweiler völlig zerstört. Am Wochenende wurde nun die neue Leichtathletik-Anlage eingeweiht.

Sport treiben war im Ahrtal lange ein Problem. Denn durch die Flutkatastrophe im Sommer 2021 sind auch viele Sportplätze zerstört worden. Bis heute sind in einigen Orten wie zum Beispiel Sinzig oder Dernau die Plätze noch nicht wieder aufgebaut. In Bad Neuenahr-Ahrweiler hingegen ist eine nagelneue Anlage entstanden, die am vergangenen Wochenende eingeweiht wurde.

Bei dem "Sportabzeichen-Aktionstag", der vom Sportbund Rheinland veranstaltet wurde, war das Interesse in Bad Neuenahr-Ahrweiler groß. Vor allem viele Kinder und Jugendliche kamen, die die neue Leichtathletik-Anlage ausprobieren wollten. Dass im Ahrtal in dieser Altersgruppe die Nachfrage nach dem Sport weiterhin ungebrochen ist, bestätigt Sabine Schenke, Geschäftsführerin der TuS Ahrweiler.

Unsere Gruppen sind komplett ausgebucht. Die Kinder sind auch unheimlich dankbar. Man merkt es einfach. Die haben Freude, die haben Spaß, die spielen die Spiele, die sind glücklich, die können sich einfach austoben.

Ein Schritt zurück in die Normalität

Das Apollinarisstadion in Bad Neuenahr-Ahrweiler war in der Vergangenheit die Hauptsportstätte der LG Kreis Ahrweiler. Zur Leichtathletikgemeinschaft gehören insgesamt zwölf Vereine, mit der 800 Meter-Läuferin Majtie Kolberg war sogar eine Athletin bei den Olympischen Spielen in Paris im vergangenen Jahr.

Dass im Apollinarisstadion nun wieder trainiert werden kann, ist ein Schritt zurück in die Normalität - für große und kleine Leichtathleten im Ahrtal.