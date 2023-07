Weber verpasst Sieg in Monaco

Speerwurf-Europameister Julian Weber hat den angestrebten Sieg beim Diamond-League-Meeting in Monaco verpasst.

Die Mainzer Medaillenhoffnung für die Leichtathletik-WM in Budapest (19. bis 27. August) blieb am Freitag mit 84,23 m klar unter der eigenen Bestweite und musste sich damit dem tschechischen Olympia-Zweiten Jakub Vadlejch (85,95 m) geschlagen geben. Auch Sprinter Joshua Hartmann und der deutsche Stabhochsprung-Meister Bo Kanda Lita Baehre blieben im Fürstentum unter ihren Möglichkeiten. Vor eineinhalb Wochen hatte Hartmann bei der DM in Kassel den 18 Jahre alten deutschen Rekord über die 200 Meter deutlich auf 20,02 Sekunden verbessert - über die 100 Meter wurde er nun in dennoch guten 10,15 Sekunden Sechster.

Lita Baehre verzichtete nach übersprungenen 5,72 m beim Sieg des Amerikaners Christopher Nilsen (5,92 m) anscheinend verletzungsbedingt auf weitere Versuche. Art und Schwere der Blessur waren zunächst unklar.

WM-Absagen von Mihambo und Burghardt

Für die WM ereilte den Deutschen Leichtathletik-Verband (DLV) am Freitag eine weitere schmerzhafte Absage. Nach Weitsprung-Olympiasiegerin Malaika Mihambo (Muskelfaserriss) musste auch Staffel-Europameisterin Alexandra Burghardt wegen anhaltender Rückenprobleme für die Titelkämpfe passen.