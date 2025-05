Diamond League: Frederik Ruppert pulverisiert deutschen Rekord

Frederik Ruppert sorgt beim Diamond-League-Meeting in Rabat für eine große Überraschung. Über 3000 Meter Hindernis ist er so schnell wie kein Deutscher zuvor.

Frederik Ruppert hat beim Diamond-League-Meeting in Rabat den deutschen Rekord über 3000 Meter Hindernis pulverisiert.

Der 28-Jährige von der LAV Tübingen lief in der marokkanischen Hauptstadt in 8:01,49 Minuten die Strecke so schnell wie kein anderer Deutscher zuvor. Die alte Bestmarke hielt Damian Kallabis in 8:09,48 aus dem Jahre 1999.

Nur Olympiasieger El Bakkali in Rabat schneller

Ruppert belegte bei dem schnellen Rennen einen überragenden zweiten Platz hinter dem Olympiasieger Tokio und Paris Soufiane El Bakkali. Der Leichtathletik-Star aus Marokko siegte in 8:00,70 Minuten. Rupperts eigene Bestleistung zuvor war fast 15 Sekunden langsamer.