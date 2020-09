per Mail teilen

Am zweiten Tag der Deutschen Leichtathletik-Meisterschaften in Braunschweig freuten sieben Südwest-Sportler über einen Meistertitel. Auch die Topfavoriten Johannes Vetter und Malaika Mihambo triumphierten.

Weitsprung-Weltmeisterin Malaika Mihambo freute sich über einen weiteren Titel in ihrer Sammlung. Mihambo, die 2019 sieben Mal mehr als sieben Meter gesprungen war, genügte ein Satz auf 6,71 Meter für ihren insgesamt vierten nationalen Titel. "Es hat sehr gut geklappt und auch Spaß gemacht", sagte Mihambo. Es war Mihambos erster Auftritt in ihrer Paradedisziplin in dieser Saison - vier ihrer sechs Sprünge hätten zum Titel gereicht. Auf Platz zwei kam Maryse Luzolo (Königsteiner LV) mit 6,40 Meter vor Merle Homeier (LG Göttingen), die 6,34 Meter erreichte.

Das Duell der Weltklasse-Speerwerfer zwischen Johannes Vetter (Offenburg) und Andreas Hofmann (Mannheim) gewann der Weltmeister von 2017. Vetter sicherte sich im dritten Versuch den deutschen Meistertitel. Der Offenburger, der bei den Olympischen Spielen 2021 den Weltrekord anvisiert, setzte sich mit starken 87,36 Meter gegen den Titelverteidiger Andreas Hofmann aus Mannheim (77,35 Meter) durch.

Nach dem Wettkampf wiederholte Vetter seine Kritik an den Sportlern, die nicht zu den Deutschen Meisterschaften angereist waren: "Ich kann es einfach nicht nachvollziehen, dass einige kurz vor oder kurz nach den Deutschen Meisterschaften an den Start gehen, aber nicht die Eier in der Hose haben, sich bei deutschen Meisterschaften zu präsentieren."

Zwei Titel über die 400 Meter Hürden

Im Rennen über die 400 Meter der Hürden demonstrierte Constantin Preis (VfL Sindelfingen) seine gute Saison-Form und holte seinen zweiten nationalen Titel. In 49,57 Sekunden bestätigte er die Zeit, die er zuvor in verschiedenen Leichtathletik-Meetings aufgestellt hatte. Er verwies Emil Agyekum (Berlin) und Joshua Abuaku (Frankfurt/Main) auf die Plätze zwei und drei.

Auch über die 400 Meter der Frauen gewann eine Südwest-Sportlerin: Carolina Krafzik (VfL Sindelfingen) konnte ihren Titel erfolgreich verteidigen. Mit 55,89 Sekunden verbesserte sie außerdem ihre Saisonbestleistung - blieb aber deutlich über der deutschen Jahresbestleistung von Jackie Baumann (55,53 Sekunden). Die 24-Jährige hatte unter der Woche überraschend ihre sportliche Laufbahn beendet.

Wessoly, Klein und Reh mit Titeln auf der Laufbahn

Über 200 Meter Sprint setzte sich Jessica-Bianca Wessolly aus Mannheim durch. Die 23-Jährige überquerte nach 23,07 Sekunden die Ziellinie und verwies Laura Müller (Rehlingen-Sierburg) und Lisa-Marie Kwayie (Berlin) auf die Plätze zwei und drei.

Hanna Klein aus Tübingen gewann über die 1.500 Meter ihren ersten Meistertitel. Die 27-Jährige siegte mit einem starken Schlussspurt in 4:13,71 vor Vera Coutellier aus Köln und Caterina Granz aus Berlin.

Alina Reh vom SSV Ulm schaffte über die 5.000 Meter einen ungefährdeten Sieg. Die 23-Jährige hatte im Ziel mehr als zehn Sekunden Vorsprung auf die zweitplatzierte Rabea Schönborn (Berlin) und Domenika Mayer (Regensburg) auf dem dritten Platz.