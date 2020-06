Die wegen der Corona-Pandemie abgesagte Leichtathletik-DM in Braunschweig soll am 8. und 9. August nachgeholt werden, allerdings ohne Laufdisziplinen auf der freien Bahn und ohne Staffelwettbewerbe. Kritik daran kommt von der Trierer Hindernisläuferin Gesa Krause.

"Kein Hindernislauf und keine Mittelstrecken bei den Deutschen Meisterschaften in diesem Jahr - ich bin sprachlos", schrieb die 27-Jährige bei Instagram und sprach von einer Entscheidung, die sie "nicht nachvollziehen und in keinem Sinne befürworten" könne. Fußball werde mit 22 Spielern auf dem Platz wieder gespielt, aber ein Meisterschaftsfinale mit acht bis zwölf Läufern solle nicht möglich sein, fragte sie perplex und ergänzte: "Leichtathletik bedeutet Laufen, Springen, Werfen, und ohne Laufen ist es nicht das Gleiche."

Dauer 2:18 min Gesa Krause - Keine DM Gesa Krause - Keine DM

Sicherheitsabstand nicht möglich

Als Begründung für die "reduzierte" Deutsche Meisterschaft gab der Deutsche Leichtathletik-Verband (DLV) am Freitag an, dass der Sicherheitsabstand bei diesen Disziplinen nicht gewährleistet werden könne.

"Ich schon mich schon darüber geärgert, weil man sich schon ein bißchen ausgeschlossen fühlt." Gesa Krause im SWR-Interview

Neben Krause vom Verein Silvesterlauf Trier ist damit unter anderem auch ein Start der deutschen Topläuferin Konstanze Klosterhalfen in Braunschweig ausgeschlossen. Die Formulierung "Laufdisziplinen auf der freien Bahn" schließt Wettbewerbe ab 1.500 Meter einschließlich der Hindernisläufe ein. Ob die Titelkämpfe im Eintracht-Stadion gänzlich ohne Zuschauer oder zumindest mit begrenzter Besucherzahl stattfinden können, bleibt offen.

Sondergenehmigung beantragt

Der DLV hat für die Veranstaltung eine Sondergenehmigung beantragt, diese sei aber noch nicht erteilt worden. Die DM hätte eigentlich 6. und 7. Juni stattfinden und eine entscheidende Etappe auf dem Weg zu den mittlerweile ebenfalls verlegten Olympischen Spielen in Tokio sein sollen.

Gesa Krause blickt nach vorne

"Ich werde weiter hart arbeiten und hoffentlich baldigst wieder am Start stehen können - Fakt ist, es wird nicht über die 3.000 Meter Hindernis bei der DM in Braunschweig sein", so Krause über ihre unklare Perspektive nach der Corona-Zwangspause.

Niklaus Kaul bei Mehrkampf-Meisterschaften in Vaterstetten

Zehnkampf-Weltmeister Niklas Kaul plant unterdessen seine erste Wettkampf-Teilnahme nach der Pause bei den deutschen Mehrkampf-Meisterschaften vom 21. bis 23. August in Vaterstetten. "Ich werde dort wahrscheinlich keinen kompletten Mehrkampf bestreiten, sondern Schwerpunkte setzen in manchen Disziplinen, weil wir jetzt alles dem Ziel Olympia 2021 unterordnen", sagte der 22-jährige Mainzer in einem Zeitungsinterview. Gezielte Leistungsverbesserungen strebt Kaul besonders in den Schnellkraftsdisziplinen Weitsprung und 100 Meter an. "Darauf lege ich meinen Fokus. Gerade jetzt habe ich mal genug Zeit, mich darauf zu konzentrieren", sagte der jüngste Zehnkampf-Weltmeister.