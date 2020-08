Deniz Almas ist der aktuell schnellste Mann Europas. Über die 100 Meter wurde der 23-Jährige jüngst Deutscher Meister, am Freitag lief er beim Diamond-League-Debüt über die 200 Meter dann mit persönlicher Bestzeit auf Platz drei.

"Almas ist vorne, Almas vor Hartmann und Reus, Almas gewinnt." Euphorisch wurde der Sieg des neuen Deutschen Meisters über 100 Meter Sprint vergangenen Samstag kommentiert. In Braunschweig konnte sich Deniz Almas gegen Konkurrenten wie den deutschen Rekordhalter Julian Reus behaupten - und das mit einer Fabelzeit von 10,09 Sekunden. Spätestens seit diesem Erfolg ist klar: Almas ist der neue europäische Maßstab im Sprintgeschäft und könnte der erste Deutsche werden, der die 100 Meter in unter zehn Sekunden läuft. Mit nur 23 Jahren weiß er, dass seine Karriere gerade erst so richtig losgeht: "Natürlich fühlt sich das super an und beflügelt einen für die kommenden Wettkämpfe."

Starker Dritter über 200 Meter beim Diamond-League-Debüt

Gesagt, getan: In Monaco lief Almas am Freitagabend beim Diamond League Meeting über die 200 Meter in 20,64 Sekunden persönliche Bestzeit. Gleichzeitig bedeutete das ein starker dritter Platz. Schon im Vorfeld wies Almas im Interview mit SWR Sport darauf hin: "Es ist ein international absolut top-besetztes Feld." Besonderen Respekt zeigte er vor dem amtierenden Weltmeister im 200-Meter-Lauf Noah Lyles (USA), der in 19,76 Sekunden den 200-Meter-Lauf für sich entschied.

"Viel harte Arbeit und ein bisschen Talent"

Deniz Almas ist ein energiegeladener, sympathischer Mensch. Der #turbotürke, wie er sich selbst betitelt, kennt die entscheidenden Eckpunkte für seinen Erfolg: "Viel harte Arbeit, ein bisschen Talent, ein paar richtige Entscheidungen, auch ein paar Fehlentscheidungen bereuen und dabei nie den Spaß am Sport verlieren."

Heimat Calw im Schwarzwald

Die Eltern, zwei Geschwister und viele Freunde wohnen noch in Almas' Geburtsstadt Calw im Schwarzwald. Für den jungen Sportler ist das ein Ort, "in dem man immer wieder runterkommt von dem ganzen Hype, der derzeit passiert." Wirklich oft schafft er es durch das viele Training und die Wettkämpfe aber nicht, seine Heimat zu besuchen, mit der er so "viele schöne und witzige Erinnerungen verbindet."

In Calw begann seine Karriere als Sprinter. Bei den Bundesjugendspielen fiel Almas als Erstklässler mit seinen Leistungen im Sprint und Weitsprung auf. Seine Eltern meldeten ihn bei einem Leichtathletikverein an und "dann ist das eine zum anderen gekommen".

"Wollte schon immer Profisport betreiben"

Nachdem er einige Jahre beim VfL Sindelfingen trainierte, zog er 2017 nach Leipzig, um am dortigen Olympiastützpunkt trainieren zu können. Seit 2018 tritt er für den VfL Wolfsburg an. Sein Leben dem Sport zu widmen, ist für das Sprint-Talent eine sinnvolle Hingabe: "Ich wollte schon immer Profisport betreiben und das ist auf jeden Fall ein Traum, den ich mir erfüllt habe."

Neben diesem Traum studiert der ehrgeizige junge Mann Sportwissenschaft in Leipzig, was Herausforderungen mit sich bringt: "entweder du bist erfolgreich im Sport oder erfolgreich im Studium. Wenn du beides machst, leidet immer irgendetwas." Momentan konzentriert er sich lieber auf den Sport, der Erfolg spricht für sich.

Finanzielles Risiko einer Sportlerkarriere

Wie schnell sich das Blatt wenden kann, erfuhr Deniz Almas im Jahr 2018. Mehrere Verletzungen führten zum Verlust seines Kaderstatus' – kein Unterhalt der Sporthilfe mehr. "Das finanzielle Risiko einer Sportlerkarriere ist natürlich groß", weiß der Leichtathlet. Durch die Sportfördergruppe der Bundeswehr ist Almas "mittlerweile zwar einigermaßen abgesichert", alles Weitere sei aber schwierig: "Bei der Sporthilfe gibt es nur Jahresverträge, man muss seine Leistungen jährlich bestätigen. Wenn auf einmal alle Gelder wegfallen, muss man schauen, dass man sich wieder fängt."

Mit viel Ehrgeiz kämpfte er sich wieder an die Sprint-Spitze zurück. Neben dem Ziel, bei den Olympischen Spielen an den Start zu gehen und als erster Deutscher die zehn Sekunden auf 100 Meter zu knacken, hat Deniz Almas folgende Lebensziele vor Augen: "Dass ich den Sport so lange es geht weitermachen kann, verletzungsfrei bleibe, die Welt durch den Sport bereise und den Spaß am Sport nicht verliere."