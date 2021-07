Läuferin Gesa Krause und Speerwerferin Christin Hussong konnten beim Leichathletik-Meeting in Monaco noch nicht an ihre Bestleistungen anknüpfen.

Die zweimalige 3.000-Meter-Hindernis-Europameisterin Gesa Felicitas Krause (Trier) hat beim Diamond-League-Meeting der Leichtathleten in Monaco den fünften Platz belegt und ihre Saisonbestzeit deutlich verpasst. Die 28-Jährige verlor beim kenianischen Doppelsieg durch Hyvin Kiyeng (9:03,82 Minuten) und Weltrekordhalterin Beatrice Chepkoech (9:04,94 Minuten) früh den Anschluss und lag in 9:15,03 Minuten knapp sechs Sekunden über ihren 9:09,13 von Stockholm fünf Tage zuvor.

"Ich wäre sehr gerne viel schneller gelaufen, ich war einfach ein bisschen müde in den Beinen. Der zweite Kilometer, der in Stockholm so fluffig ging, hat heute viel Kraft gekostet", sagte Krause beim Bezahlsender "Sky". Die 28-Jährige vom Verein Silvesterlauf Trier hofft auf ihre erste olympische Medaille.

Speerwerferin Christin Hussong auf Platz drei

Speerwerferin Christin Hussong (hier beim Leichtathletik-Meeting am 29. Juni in Luzern) konnte in Monaco noch nicht an ihre Bestleistung anknüpfen. Imago Beautiful Sports

Auch Speerwurf-Europameisterin Christin Hussong (Zweibrücken) konnte in Monaco nicht an ihre Bestleistung anknüpfen. Zwar kam die 27-Jährige am Freitagabend auf den dritten Platz. Nachdem sie mit 61,65 Metern nach fünf Durchgängen noch Zweite war, belegte sie im entscheidenden Durchgang der Top 3 mit 57,73 Metern den letzten Platz. Hussongs Saison-Bestmarke liegt seit dem 30. Mai jedoch bei 69,19 Meter. An diese Weite muss sie anknüpfen, wenn sie im Tokio im Kampf und die Medaillen mitmischen möchte.

Der Sieg ging an die tschechische Weltrekordlerin Barbora Spotakova. Die zweimalige Olympiasiegerin erzielte mit 63,08 Metern die Bestweite im sechsten Durchgang und verwies die Jahresweltbeste Maria Andrejczyk (58,01 Meter) auf Platz zwei. Die Polin hatte zuvor mit 63,63 Metern die Tages-Bestweite vorgelegt.