Carolin Hingst: Comeback mit 42 Jahren

per Mail teilen

Carolin Hingst zählte jahrelang zu den besten Stabhochspringerinnen der Welt. Der Sport ist ihre Leidenschaft. Jetzt plant die Mainzerin ein "kleines" Comeback.

Eigentlich hat sie ja nie offiziell aufgehört. Carolin Hingst hat nie ihr Karriereende bekannt gegeben. Sie war einfach irgendwann nicht mehr da, zumindest auf der großen Bühne nationaler und internationaler Meisterschaften. Den letzten großen Einsatz hatte sie 2018 bei der Heim-EM in Berlin. Schon damals war sie mit 37 Jahren die "Grand Dame" des Stabhochsprungwettbewerbs.

Leidenschaft für den Stabhochsprung

Jetzt, fünf Jahre später, möchte Carolin Hingst nochmal bei einem Wettkampf antreten. Ende April im hessischen Friedberg möchte sie wieder springen. Warum? Einfach, weil sie es kann und will. Leidenschaft für den Sport nennt sie es. "Ich habe einfach Spaß am Springen, Spaß am Sporteln und jetzt kommt noch das Adrenalin im Wettkampf dazu", sagt die 42-Jährige.

Fitness ist ihr Beruf

Die Grundfitness hat Carolin Hingst nie verloren, schließlich ist Coaching und Fitnesstraining ihr Beruf. Sie arbeitet als selbständige Personal- und Athletiktrainerin, betreut Trainingsgruppen im Gesundheitssport, macht Workshops und hält Vorträge für Firmen. Trotzdem bedarf es auch für sie einer speziellen Vorbereitung, um wieder Stabhoch zu springen. Dazu trainiert sie regelmäßig in den vergangenen Wochen in der Leichtathletik-Halle in Frankfurt.

Bescheidenere Ziele, aber nicht ohne Ehrgeiz

Natürlich ist auch Carolin Hingst klar, dass sie nicht mehr an ihre Glanzzeit anknüpfen kann. Das ist auch nicht das Ziel. Bei 4,72 Metern steht ihre Bestleistung, als Sechste der Olympischen Spiele 2008 in Peking feierte sie ihren größten Erfolg.

Jetzt sind die Ziele bescheidener, aber trotzdem ehrgeizig. "Also mit zwei Metern wäre ich nicht zufrieden und mit drei Metern auch nicht. Die vier Meter würde ich schon gerne springen, wenn es mehr wird, auch gut", sagt die heutige ambitionierte Freizeitsportlerin. Und sollte ihr das gelingen, wäre es doch wieder Weltklasse - in ihrer Altersklasse.