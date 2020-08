Matthias Bühler hatte 2018 eigentlich seine Karriere beendet. Jetzt wurde der Hürdensprinter aus Haslach im Kinzigtal zum achten Mal Deutscher Meister über 110-Meter-Hürden. Und will bei Olympia in Tokio dabei sein.

"Es ist vermutlich die größte Herausforderung in meiner ganzen Karriere!" Wenn Matthias Bühler das sagt, huscht ein Lächeln über sein Gesicht. Olympia in Tokio. Es wären nach London 2012 und Rio 2016 seine dritten Olympischen Spiele. Mit dann 34 Jahren.

Ein Kraftakt der anderen Art. Wer bei Instagram "hurdleaddict" (deutsch: Hürdensüchtig) aufruft, darf mitleiden mit dem, der es einfach nicht lassen kann, der nicht aufhört an seine dritte Olympiateilnahme zu glauben: #neverstopbelieving, #tokyo2021.

Jetzt sind Geist und Körper wieder voll da

Die Motivation kommt aus dem Körper. Die Umkehr vom Karrierenende 2018, als Kopf und Körper streikten. "Ich war sehr sehr müde, ich war verletzt und mein Körper war ausgepowert", sagt Bühler.

Jetzt sind Geist und Körper wieder voll da. Und vor allem brennt in Bühler wieder das Feuer. "Ich habe einfach eine extreme Leidenschaft für das Hürdenlaufen", sagt der 1,89 Meter große Athlet, der inzwischen wieder deutsche Jahresbestleistung (13,60 Sekunden) lief und in Braunschweig seinen achten Deutschen Meistertitel über 110-Meter- Hürden gewann. Das hebt ihn demnächst wahrscheinlich wieder in die Sportförderung. Trainingsgruppe in Stuttgart und eine monatliche Finanzspritze von circa 600 Euro als Anfang.

Luxus Spitzensport, Luxus privates Glück

Als SWR Sport sich mit Matthias Bühler trifft, scheint der Kampf mit den Wespen im eigenen Garten die größere Herausforderung zu sein als der Ein-Mann-Trainingsalltag. Aktuell darf er beim SV Winnenden die Tartanbahn inklusive Hürden nutzen. Per Handy-Videoaufzeichnungen findet die Trainingsanalyse mit seinem Freund und Trainer Andreas Behm statt. Der sitzt in den USA, wo Bühler früher lange Jahre trainiert hat. "Wir sind im täglichen Austausch, aber ich bin ja auch erfahren genug, Trainingseinheiten technisch sauber durchzuführen." Wenn er das sagt, klingt alles ganz einfach.

Mit Freundin Anja und deren drei Söhnen lebt der Badener in Stuttgart. Sport ist Dauerthema in der Familie. Tim (10 Jahre alt) spielt Handball, Jan (17) ist Fußballer und Marc (14) ist Leistungsturner, wurde im letzten Jahr sogar deutscher Meister im Sechskampf. Während der Corona-Trainingseinschränkungen gab es auch mal den gemeinsamen Waldlauf, mit gegenseitiger Motivation. Freundin Anja unterstützt am Trainingsplatz, aber eben auch vollumfänglich: Gute Ernährung inklusive. "Das ist toll, eine sportliche Familie zu haben, die da voll dahinter steht", sagt Bühler und strahlt.

Programm-Tipp Sportlerträume aller Art: Die Fußballer des FC Bayern auf dem Weg zum Champions-League-Titel. Hürdensprinter Matthias Bühler auf dem Weg zur dritten Olympiateilnahme. Und in ganz Deutschland Amateurfußballer auf dem Weg in die erste Runde des DFB-Pokals. Am Samstag, ab 14Uhr, in SWR1 Stadion.

Der 33-Jährige weiß, dass er ziemlich Glück hat. Leistungssport ohne Sponsoren oder Sportfördergelder ist nicht lange durchzuhalten. Sein Luxus ist seine Familie. Eltern inklusive. Die Wespen auf der Terrasse daheim im Birnbaum sind da wohl das kleinste Problem, auf dem Weg nach Tokio.