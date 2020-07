Niko Kappel ist in der Form seines Lebens. Der Paralympics-Sieger im Kugelstoßen von 2016 hat diese Saison bereits zwei mal Weltrekord-Weite gestoßen. Für das Jahr 2020 hatte der Welzheimer viel vor. Doch dann machte ihm das Coronavirus einen Strich durch die Rechnung.

20. Juni 2020 in Stuttgart: 14,40 Meter - Weltrekord. Dann die Ernüchterung. Aufgrund der kurzfristigen Organisation des Wettkampfes wurde Niko Kappels Bestweite nicht offiziell anerkannt. Doch der kleinwüchsige Kugelstoßer blieb seiner Form treu und erzielte zwei Wochen später in einem offiziellen Wettkampf mit 14,30 Meter erneut eine Weltrekord-Weite. Diesmal wurde die Bestweite anerkannt. "Ich bin mega glücklich, dass ich es jetzt geschafft habe. Für mich ist das eine Erleichterung und es zeigt, dass wir im Winter gut trainiert haben", so Kappel.

Kappel steht hinter Paralympics-Verschiebung

Der Weltrekord und die herausragende Form von Kappel sind der Lohn für die harte Arbeit in den vergangenen Monaten. Dennoch hatte der 1,40 Meter große Athlet andere Pläne für die diesjährige Saison. Der 25-Jährige hatte das Ziel der Paralympics-Titelverteidigung fest im Blick. Doch dann kam die Corona-Pandemie und die Paralympischen Sommerspiele 2020 in Tokio wurden auf das Jahr 2021 verschoben.

Dauer 1:52 min Niko Kappel über das Corona-Training und die Paralympics-Verschiebung Niko Kappel über das Corona-Training und die Paralympics-Verschiebung

Für den Weltmeister von 2017 war jedoch sofort klar, dass die Olympia-Verschiebung der einzige richtige Weg ist. "Natürlich ist da im ersten Moment ein bisschen Enttäuschung dabei, aber wenn man eine Sekunde länger darüber nachdenkt, weiß man, dass es die absolut richtige Entscheidung ist", so Kappel. Der Welzheimer sieht den Sport in einer gesellschaftlichen Verantwortung und steht hinter der getroffenen Entscheidung. "Ich habe auch als einer der ersten Sportler aktiv die Olympia-Verschiebung gefordert. Wir wollen faire Spiele, auf die man sich freuen kann. Nächstes Jahr wird dann auch die Medizin so weit sein und ich bin mir sicher, dass Japan 2021 tolle Spiele ausrichten wird", so Kappel weiter.

Alternatives Training im eigenen Keller

Ende März wurde die Verschiebung der Olympischen - und Paralympischen Spiele 2020 beschlossen. Eine Phase, in der es Profi-Sportler aufgrund reduzierter Trainingsbedingungen und abgesagter Wettkämpfe ohnehin äußerst schwer hatten. Auch für Niko Kappel fiel das Training am Olympiastützpunkt in Stuttgart vorerst aus. Also fuhr der Welzheimer zum nächstgelegenen Fitnessladen und packte sein Auto mit Hanteln und Gewichten voll. Ein paar Tage später war das "Homegym" im eigenen Keller fertig.

Seit fast einer Woche steht das Kellergym 😍😍💪🏾 Bin schon bissle stolz drauf 😄🙈 #tokyo2021 ich komme 😁💪🏾🎉 #bonsaipower . . #paralympics #paraathletics #gym #kellergym #basement #basementgym #workout #powerlifting #benchpress #motivation #dowhatyoulove #allesistmöglich #homeworkout #giveyourbest #shotput #athletics #trackandfield #athlete #sport #teamdparalympics #teamd #squats #weights niko.kappel, Instagram , 26.3.2020, 19:26 Uhr

Für den Para-Athleten bot sich dadurch eine gute alternative Trainingsmöglichkeit. Bis zu zweieinhalb Stunden pro Tag stemmte Kappel in seinem Keller die Gewichte. "Ich bin ganz gut durch die Phase durchgekommen. Auf so ein eigenes Homegym ist man ja schon auch ein bisschen stolz. Daher konnte ich mich auch leicht motivieren und das Training hat dann echt gut geklappt", so der 25-Jährige.

Obwohl viele Wettkämpfe bereits abgesagt waren, fiel es Kappel nicht schwer, die Motivation hochzuhalten. "Ich bin zum Glück jemand, dem es leicht fällt, sich an kleinen Dingen zu erfreuen und hochzuziehen. Außerdem war auch klar, dass die Verbände alles dafür geben werden, so bald als möglich wieder Wettkämpfe durchzuführen", so der zweifache Vize-Europameister. Auch seine Trainer haben laut Kappel in dieser schwierigen Zeit hervorragende Arbeit geleistet und das Training perfekt strukturiert.

Dauer 1:56 min Niko Kappel über TikTok, Sponsoren und seine Ausbildung als Bänker Niko Kappel über TikTok, Sponsoren und seine Ausbildung als Bänker

Seit Mitte Juni kann der Paralympics-Sieger von 2016 wieder am Olympiastützpunkt in Stuttgart trainieren, wenn auch mit bestehenden Einschränkungen. Darüber, dass er als Para-Athlet in einer Gruppe von anderen nicht-behinderten Spitzensportlern mittrainieren darf, ist der Welzheimer sehr froh. "Ich bin mega dankbar, dass ich in dieser Gruppe dabei sein darf. In der baden-württembergischen Leichtathletik wird das Thema Inklusion wirklich groß geschrieben und es wird viel dafür getan", so Kappel.

Leidenschaft für Tik-Tok-App

Durch das eingeschränkte Trainingspensum hatte der 25-Jährige auch deutlich mehr Freizeit zur Verfügung als zuvor. Dabei entdeckte Kappel die TikTok-App für sich. Mit dieser kann man Musikvideos von sich selbst oder von anderen drehen und diese in den diversen sozialen Netzwerken veröffentlichen. "Durch die App hab ich echt einen sehr guten Zeitausgleich gefunden. Es geht dabei ja eher so um das Schauspielern und das hat mir echt mega Spaß gemacht", so der Welzheimer.

Wir nach ein paar Tagen zuhause😂😅🙈Ton an 📢 Tiktok: Niko Kappel geht es euch auch so? 😁 . . @luisa.holzwarth #zuhause #stayathome #wirbleibenzuhause #quarantine #quarantäne #athome #crazygirl #crazycouple #together #gemeinsam #corona #coronavirus #covıd19 #musik #musikvideo #musiker #keepsmiling #lachenistgesund #laugh #lachenistdiebestemedizin #smile niko.kappel, Instagram , 31.3.2020, 18:54 Uhr

Gerade in Zeiten von Corona ist der zweimalige Behindertensportler des Jahres froh, dass durch die sozialen Medien heutzutage auch Kontakte gepflegt werden können, ohne sich persönlich sehen zu müssen. "Ich finde es super, dass es diese Plattformen gibt und man den Menschen zeigen kann, wie es bei einem gerade so abläuft. Ich habe auch viele Nachrichten bekommen, dass die Leute sich durch meine Videos unterhalten fühlen. Das freut einen natürlich sehr", so Kappel.

Großer Wünsch-dir-was-Zettel

Durch ausfallende Wettkämpfe müssen Profi-Sportler aktuell auch auf mögliche Preisgelder verzichten. Hierbei sieht es Kappel jedoch als Vorteil, dass diese im Para-Sport noch nicht die große Rolle spielen. "Da die Preisgelder bei uns nicht so hoch sind, rechne ich mit diesen Einnahmen erst gar nicht. Den Grundstock bildet die finanzielle Unterstützung meiner Sponsoren und ich hoffe, dass die auch jetzt alle bei der Stange bleiben", so der Weltrekordhalter. Durch seine Ausbildung bei der Volksbank Welzheim hat sich der 25-Jährige jedoch ein zweites Standbein aufgebaut, sollte er aus unvorhersehbaren Gründen, wie zum Beispiel eine Verletzung, das Sportlerdasein beenden müssen.

Dauer 1:15 min Niko Kappel über seine sportlichen Ziele in den nächsten Jahren Niko Kappel über seine sportlichen Ziele in den nächsten Jahren

Zunächst möchte er jedoch noch einige erfolgreiche Jahre als Behindertensportler aktiv sein. Dafür setzt sich der gelernte Bänker große Ziele. "Jetzt stehen natürlich erstmal die Paralympischen Spiele 2021 in Tokio auf dem Plan. Auch wenn die Ansprüche und Anforderungen gestiegen sind, will ich meinen Titel natürlich verteidigen", so Kappel.

Aber auch darüber hinaus hat der für den VfL Sindelfingen startende Athlet noch einiges vor. "Der EM-Titel fehlt mir noch. Und die Traumlösung wäre es, wenn ich der erste Kleinwüchsige werde, der die 15-Meter-Marke knackt, aber da wird der Wünsch-dir-was-Zettel dann auch echt groß (lacht)", so Kappel. Die aktuelle Form des 25-Jährigen zeigt, dass eine weitere Steigerung keineswegs unmöglich ist. Zumindest an den Trainingsmöglichkeiten sollte es nicht scheitern: Er hat ja jetzt sogar sein eigenes Homegym.