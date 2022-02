Malaika Mihambo: Die Heidelbergerin springt Weltjahresbestleistung

Die Weitspringerin von der LG Kurpfalz hat die beste Leistung dieser Hallensaison hingelegt: fast sieben Meter.

Weitsprung-Olympiasiegerin Malaika Mihambo ist beim Leichtathletik-Meeting Istaf Indoor am Sonntag in Düsseldorf im sechsten Versuch zum Sieg gesprungen. Mit 6,96 Metern steigerte die 28-Jährige von der LG Kurpfalz ihre diesjährige Hallen-Bestleistung und führt nun die Weltjahresbestenliste an.

Erst im letzten Versuch stimmte bei Mihambo alles



Vor ihrem letzten Versuch hatte Mihambo 6,39 Meter in der Ergebnisliste stehen. "Es hat einfach fünf Sprünge lang nicht gepasst, im letzten dafür umso besser", sagte die Siegerin, die allerdings ankündigte, trotz dieses Wettkampfes nach den deutschen Hallen-Meisterschaften am 26. und 27. Februar in Leipzig ihre Hallen-Saison beenden zu wollen. "Es steht so viel an dieses Jahr. Da möchte ich Kräfte sparen", so Mihambo. Zweite wurde die Ungarin Diana Lesti mit 6,53 Metern. Merle Homeier, die in Berlin beim Istaf Indoor in Berlin noch vor Mihambo gelegen hatte, sprang mit 6,39 Metern auf Rang vier.