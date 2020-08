Am Samstag wollte Johannes Vetter eigentlich Olympia-Gold holen. Jetzt trainiert der Weltklasse-Speerwerfer weiter in Offenburg und bereitet sich vor – für den ganz großen Wurf 2021 in Tokio.

Eigentlich sollte es sein Jahr werden. Johannes Vetter hat sich lange auf die Olympischen Spiele in Tokio vorbereitet, dann kam die Verschiebung auf 2021. Für den Weltklasse-Speerwerfer war das ein herber Rückschlag.

Um kommenden Sommer in Topform zu sein, fokussiert sich Vetter jetzt wieder auf sein tägliches Training. "Tokio 2020 ist Geschichte. Das findet dieses Jahr nicht statt, deshalb ist es auch erst nächstes Jahr wieder ein Thema."

Vetter will Olympia-Gold und den Weltrekord

Für Olympia hat Vetter ein ganz klares Ziel vor Augen: "Gold. Da muss ich gar nicht weiter ausholen." Selbstüberschätzung ist das nicht. Denn der gebürtige Sachse, der seit vielen Jahren in Offenburg trainiert, gehört zur Weltspitze.

Mit 94,44 Metern hat er 2017 den deutschen Rekord geworfen – eine Weite, die sonst nur von Speerwurflegende und Weltrekordhalter Jan Železný erreicht wurde. Und auch die historische Bestmarke des Tschechen will Vetter angreifen. Dafür muss er sich aber noch deutlich steigern, denn der Weltrekord liegt bei über 98 Metern.

Lob von Trainer Boris Obergföll: "Ein Athlet, den sich jeder Trainer wünscht"

Statt jetzt in Tokio um die Goldmedaille zu werfen, muss Johannes Vetter weiterhin jeden Tag in seiner Offenburger Halle trainieren. Wenn nicht gerade ein Wettkampf vor der Tür steht, bedeutet das meistens Laufen und Krafttraining. Das zehrt hin und wieder an den Nerven. "Man sieht jeden Tag die gleichen Leute, die gleiche Halle, die gleichen Speere. Das geht einem irgendwann wirklich auf den Sack."

Sein Trainer Boris Obergföll, mit dem Vetter seit sechs Jahren zusammenarbeitet, lobt aber die Trainingsmoral des 27-Jährigen. "Er ist ein Athlet, den sich jeder Trainer wünscht. Den muss man zum Trainieren nicht antreiben, man muss ihn eher bremsen."

Deutsche Meisterschaft am kommenden Wochenende

Als Ersatzprogramm für Olympia findet jetzt am 8. und 9. August die Deutsche Leichtathletik-Meisterschaft statt. Ausgerechnet an dem Wochenende, an dem Vetter eigentlich in Japan aufs olympische Treppchen steigen wollte.

Dass der Wettbewerb ohne Publikum stattfindet, findet der Muskelprotz doch ein bisschen schade. "Natürlich wäre es schöner, wenn die Hütte kocht und 15.000 bis 20.000 Leute dabei sind", so Vetter. "Gerade bei den Würfen über 85 oder 90 Meter hört man dann das Raunen aus dem Publikum."

Wer Johannes Vetter sieht, hat keine Zweifel daran, dass der Leichtathlet auch im nächsten Jahr um das olympische Gold mitwerfen kann. Nachdem er bei seinen ersten Spielen in Rio 2016 eine Medaille nur knapp verpasst hat, will Vetter spätestens im nächsten Jahr seinen ganz großen Wurf landen.