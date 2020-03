per Mail teilen

Für Hindernis-Europameisterin Gesa Krause ist die Verschiebung der Olympischen Spiele in Tokio ein harter Schlag.

"Ich habe bereits am Tag zuvor die Info gehabt, da war es noch nicht offiziell. Aber wenn man dann wach wird und es schwarz auf weiß hat, ist es erst einmal ein großer Tiefschlag. Wenn man so lange für ein Ziel brennt, wäre es gelogen zu behaupten: Ich nehme das einfach so hin", sagte die 27-Jährige von Silvesterlauf Trier bei "Sport1": "Mit Sicherheit ist es aber auch die richtige Entscheidung."

"Ich war noch nie in meinem Leben ziellos"

Die zweimalige WM-Dritte, die 2012 (Platz sieben) und 2016 (Platz sechs) bereits bei Olympia über 3000-Meter-Hindernis am Start war, hatte dem Ziel Tokio 2020 alles untergeordnet: "Ich war noch nie in meinem Leben ziellos, seit anderthalb Jahren arbeite ich akribisch diesem Ziel entgegen. Ich habe kaum Pausen gemacht, weil ich meine gute Form nutzen und weiter aufbauen wollte", sagte Krause: "Es kostet Kraft und Energie, sich vorzustellen, noch ein weiteres Jahr darauf hinarbeiten zu müssen. Gerade ist das für mich noch unvorstellbar."

Auch finanziell habe die Coronakrise Auswirkungen auf Krause, die derzeit in den USA trainiert: "Es fehlen Antrittsgelder und Prämien. Wie das aufzufangen ist, muss man sehen. Vielleicht hat man Ende des Sommers noch Optionen, Wettkämpfe zu veranstalten", sagte die Europameisterin.

Nach wochenlangem Zögern hatte das Internationalen Olympischen Komitees (IOC) Anfang der Woche die Olympischen Spiele in Tokio (24. Juli bis 9. August) aufgrund der Corona-Pandemie ins nächste Jahr verlegt. "Es geht hier um Menschenleben und dahinter haben Olympische Spiele dann zurückzustehen und deswegen haben wir uns hier dieser Verantwortung angenommen und diese sehr Ernst genommen", hatte IOC-Präsident Dr. Thomas Bach den Schritt begründet.