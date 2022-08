Arthur Abele bei der EM: Der letzte große Auftritt einer Ulmer Zehnkampf-Legende

per Mail teilen

Arthur Abele ist 2018 sensationell Europameister im Zehnkampf geworden. Am Montag tritt er als Titelverteidiger ein letztes Mal an - nach einer Schulter-OP, ohne Wettkampfpraxis und im Alter von 36 Jahren.

Das letzte Training im Ulmer Donaustadion vor dem Ende einer langen Karriere in der Königsdisziplin der Leichtathletik. Weitsprung steht noch einmal auf dem Programm. Abele gibt vor dem Sandkasten Vollgas. Bundestrainer Christopher Hallmann lobt den Rhythmus, misst aber die Weite gar nicht. "'Wir üben heute die Anlaufstruktur und die Zwischenmarken", erklärt der Coach. Danach noch zwei Sprints mit Vereinskollege Tim Nowak, der ebenfalls bei der EM in München antreten wird. Das war's. Jetzt vier Tage Regeneration bis zum letzten großen Auftritt von Arthur Abele.

Zehnkämpfer Arthur Abele im Training vor der Leichtathletik-EM SWR

"Am Montag wird es darauf ankommen, die Nervosität abzulegen und mit dem Druck umzugehen, die Arthur als amtierender Europameister mitbringt", sagt Bundestrainer Hallmann. Eine bestimmte Platzierung als Ziel will er nicht nennen. "Aber ich traue Arthur zu, dass er das Stadion zum Beben bringen und die Zuschauer begeistern kann."

Leichtathletik-EM: Was nach vielen Verletzungen noch geht

Beim überraschenden Titelgewinn vor vier Jahren hatte Abele auch emotional die Massen mitgerissen. Er ging als King Arthur mit Krone auf dem Kopf und als ältester Zehnkampf-Europameister in die Leichtathletik-Geschichte ein. "Das hat viel mit einem gemacht", erzählt der Ulmer jetzt rückblickend. "Es war ein Riesen-Umbruch in meinem Leben, hat neue Kräfte in vielen Bereichen frei gesetzt."

Inzwischen ist er nochmal vier Jahre älter, musste verletzungsbedingt Olympia absagen, hat eine Schulter-Operation hinter sich und keine echte Wettkampfpraxis. Die Schulter ist mit fünf Schrauben fixiert. Das ist ein Problem beim Speerwurf. "Mit fünf Bolzen wirft es sich nicht mehr ganz so gut", meint der 36-Jährige. Die 70-Meter-Marke von früher werde er wohl nicht mehr schaffen. Aber Kugelstoßen und Diskuswerfen gehe nach der Schulter-OP wunderbar.

Zehnkämpfer Abele: "Die EM kann kommen"

Nach dem Abschlusstraining fühlt sich der Sportsoldat in Form. "Die EM kann kommen. Ich freu mich drauf." Er weiß, dass es schier unmöglich wird, den Europameistertitel zu verteidigen. "Das ist eher unrealistisch", schätzt er ein, "dazu habe ich in den letzten Jahren zuviele Körner liegen lassen durch Verletzungen und fehlende Wettkampfpraxis. Aber ich will unter die Top Acht nochmal. Das ist mein Ziel."

Er sei hoch motiviert und will seinen letzten großen Auftritt auch genießen. "Ich werde alle Emotionen, jeden Beifall im Stadion aufsaugen und versuchen, in Leistung umzusetzen." Am Dienstagabend wird seine außerordentliche Karriere beendet sein. Nicht nur beim SSV Ulm wird er eine Legende bleiben.

In Zukunft bei der Bundeswehr

Seine Zukunft sieht Arthur Abele bei der Bundeswehr, vermutlich im Elektronik-Bereich. Nach dem letzten Zehnkampf steht zunächst ein Praktikum auf dem Plan, bei der Hubschrauberstaffel 64 in Laupheim.