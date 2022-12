Sport-Highlight 2022: Arthur Abele, ein Zehnkämpfer zwischen Himmel und Hölle

Am Sonntagabend werden im Baden-Badener Kurhaus traditionell die "Sportler des Jahres" gekürt. Für SWR-Sportreporter Kersten Eichhorn ist ist das in diesem Jahr der Ulmer Zehnkämpfer Arthur Abele.

Diese Bilder sind um die Leichtathletik-Welt und mitten ins Herz gegangen. Auch bei mir. Als die Zehnkämpfer der European Championships an diesem 17. August im Münchner Olympiastadion Spalier stehen und mit ihren erhobenen Händen einen Tunnel für Arthur Abele bilden, habe auch ich kurz feuchte Augen. Was eine Ehrerbietung für einen Athleten, der an diesem Tag Abschied nimmt vom großen Sport.

Für Arthur Abele, für die Fans in der Arena und für mich mich und die anderen Zuschauer am Fernseher wird dieser Zehnkampf-Sommertag von München unvergessen bleiben. Alle erleben eine einzige wilde Achterbahnfahrt der Gefühle. Eine Geschichte von Himmel und Hölle, wie sie nur der Sport schreibt und die diese Europameisterschaft überdauern wird.

Erst die Disqualifikation...

Der Zehnkämpfer aus Ulm geht in München mit dem Wissen an den Start, dass es sein letzter Wettkampf sein wird. So weit, so melancholisch. Aber mit 36 Jahren keine außergewöhnliche Entscheidung. Nach vielen Verletzungen ist klar, dass der Europameister von 2018 mit dem Sieg nichts zu tun haben wird. Und doch entwickelt sich für alle Beteiligten und Augenzeugen eine Wahnsinnsstory, als Arthur Abele zunächst wegen eines vermeintlichen Fehlstarts über die 110 Meter Hürden disqualifiziert wird.

...dann der Sololauf über die 110 Meter

Die Fernsehkameras fangen sämtliche Emotionen ein. Abele versteht die Welt nicht mehr, er ist schockiert, es rollen Tränen der Verzweiflung. Alles verpatzt, ausgerechnet beim letzten Auftritt? Nein. Dem Protest wird stattgegeben, das Ulmer Kraftpaket darf noch einmal starten. Diesmal aber muss er ganz alleine auf die Bahn.

Es enstehen beinahe unwirkliche Bilder, als ein nervlich aufgewühlter Arthur Abele in den Startblock steigt, unter dem ohrenbetäubenden Jubel der 20.000 Zuschauer seinen 110-Meter-Sololauf absolviert. Eine Riesenportion Gänsehaut pur für alle. Im Ziel gehen die Arme nach oben, Arthur wird gefeiert wie ein Sieger.

Pure Emotionen zum Abschied

Am Ende ist alles nochmal gutgegangen, die Geschichte hat ihr Happy-End. Arthur Abele kann verdientermaßen als Champion der Herzen von der großen Zehnkämpfer-Bühne abtreten. Der Ulmer hat in diesem Sportjahr 2022 zwar keine Medaille gewonnen, für mich ist er aber doch einer der ganz großen Gewinner. Die Tränen, der Sololauf, die Freude, das Spalierstehen. Nicht nur für mich als Sportreporter werden diese selten emotionalen Bilder während der European Championships von München haften bleiben.