Alina Reh gewinnt Deutsche Meisterschaft über 10.000 Meter

Die Laichingerin Alina Reh ist neue Deutsche Meisterin über 10.000 Meter. Reh knackte damit auch die Norm für die Leichtathletik-EM im August.

Simon Boch von der LG Telis Finanz Regensburg und Alina Reh vom SCC Berlin sind die neuen deutschen Meister über 10 000 Meter und haben bei ihren Siegen die Norm für die Europameisterschaften unterboten. Nach einer fünfmonatigen Wettkampfpause aufgrund einer Herzmuskelentzündung wegen einer Booster-Impfung feierte die EM-Dritte Reh am Samstag bei den deutschen Meisterschaften ein furioses Comeback. In 32:06,63 Minuten ließ sie der Konkurrenz keine Chance und knackte die Norm für die Leichtathletik-EM Mitte August in München.

"Ich habe gezeigt, dass ich kämpfen kann, es war für mich ein Genuss, beim Heimspiel hier in Pliezhausen zu laufen", sagte Reh. Katharina Steinruck (LG Eintracht Frankfurt/32:26,28) und Eva Dieterich (LT Kassel/32:40,11) blieben deutlich unter der Norm für den Europacup am 28. Mai im französischen Rennes. Bei den Männern entschied Boch den packenden Zweikampf mit seinem Vereinskameraden Filmon Abraham (28:15,94) in einem langgezogenen Spurt und blieb mit 28:11,69 Minuten unter der EM-Norm. "Dort werde ich allerdings Marathon laufen", sagte Boch. Dritter wurde Homiyu Tesfaye vom TSV Pfungstadt in 28:46,10 Minuten.