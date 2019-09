Die klimatischen Bedingungen waren vermutlich Schuld am tragischen Aus im 10.000-Meter-Lauf von Alina Reh bei den Leichtathletik-Weltmeisterschaften in Doha. Jetzt ist sie wieder zuhause.

Alina Reh wollte die Leichtathletik-WM in Katar genießen und zeigen, was sie drauf hat. Das gelang der 22-jährigen Ulmerin leider nicht. Sie musste ihr Rennen vorzeitig mit Bauchkrämpfen beenden. Am Montag kehrte Reh planmäßig zurück in die Heimat.

Ihre Eltern haben sie in Ulm am Bahnhof in die Arme geschlossen und getröstet. Das Familien-Motto lautet ohnehin "wir schauen nur nach vorne." In diesem Fall sind damit die Olympischen Spiele im nächsten Jahr in Tokio gemeint, dort will Alina Reh dann wieder über 10.000 Meter an den Start gehen. Und dieser Plan, dieser Blick nach vorn, beginnt bereits morgen mit einer Analyse der Leichtathletik-Weltmeisterschaften in Doha.

Wie es zu den Bauchkrämpfen kam

Alina Reh hatte schon öfter Probleme, wenn sie lange, harte Trainingseinheiten absoliverte. "Aber das war etwas anderes, diese Bauchkrämpfe waren den klimatischen Bedingungen geschuldet, das haben uns die medizinischen Betreuer bestätigt", sagt Alina Rehs Manager Christoph Kopp gegenüber dem SWR. "Das Zwerchfell hat zugemacht, es gab sonst keine anderen Befunde, Alina ist gesund."

Alina Reh musste ihr 10.000-Meter-Rennen bei der WM in Doha aufgrund von Bauchkrämpfen vorzeitig beenden Imago imago images/Beautiful Sports

Jetzt will Alina Reh erstmal abschalten, ein paar Tage Urlaub machen und wenn die Tränen getrocknet sind, das nächste große Ziel ins Visier nehmen: Die Olympischen Spiele 2020 in Tokio, wo Reh auch keine einfachen klimatischen Bedingungen erwartet. Am Tag X will sie dann aber wieder top fit sein und hoffentlich das Rennen ihres Lebens laufen. Ohne Bauchkrämpfe.