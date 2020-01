Späte Freude für Christina Obergföll. Da eine Konkurrentin bei der WM 2011 nachträglich des Dopings überführt wurde, erhielt die Offenburgerin fast neun Jahre nach dem Wettkampf die Bronzemedaille.

Die frühere Speerwurf-Weltmeisterin Christina Obergföll hat am Freitagabend im Rahmen des Hallen-Meetings der Leichtathleten in Karlsruhe mit fast neunjähriger Verspätung die Bronzemedaille für Rang drei bei der Freiluft-WM in Daegu/Südkorea erhalten. Obergföll war in dem Wettkampf ursprünglich Vierte worden. Da jedoch die russische Siegerin Maria Abakumowa vor mehr als drei Jahren wegen Dopings nachträglich disqualifiziert wurde, erhielt die Offenburgerin nun die bronzene Plakette.

Zweite nachträgliche Hochstufung

Für die inzwischen 38-jährige Obergföll ist es bereits die zweite folgenreiche Veränderung einer Platzierung. Im vergangenen August war die Weltmeisterin von 2013 aus dem gleichen Grund zur Silbermedaillengewinnerin der Olympischen Spiele 2008 in Peking ernannt worden. Abakumowa hatte damals den zweiten Platz belegt, wurde bei Nachtests aber positiv auf das verbotene Anabolikum Turinabol getestet. Ihre anschließende Klage vor dem internationalen Sportgerichtshof CAS wurde rechtskräftig abgewiesen.