Der Mannheimer Andreas Hofmann hat beim Pfingstsportfest in Rehlingen eine neue Weltjahresbestleistung aufgestellt und den Mainzer Julian Weber auf Platz zwei verwiesen.

Speerwurf-Ass Andreas Hofmann hat erneut seine beeindruckende Frühform im WM-Jahr unterstrichen. Zwei Wochen nach seinem Sieg in Offenburg gewann der Mannheimer beim Pfingstsportfest in Rehlingen mit der Weltjahresbestleistung von 89,65 Metern. Der 27 Jahre alte EM-Zweite von 2018 verwies am Sonntag den Mainzer Julian Weber (84,35) deutlich auf Rang zwei.

Eine Klasse-Vorstellung bot auch Laura Müller, die über 100 Meter in 11,15 Sekunden siegte. Nicht rund lief es für Diskus-Olympiasieger Christoph Harting, der die WM-Norm erneut nicht knacken konnte. Dem von einer Grippe geschwächten Berliner fehlten mit 64,17 Metern auf Rang fünf 83 Zentimeter an der vom Deutschen Leichtathletik-Verband geforderten Weite (65,00) für die Titelkämpfe vom 27. September bis 6. Oktober in Doha. Martin Wierig aus Magdeburg wurde mit 65,68 Metern Dritter. Den Sieg sicherte sich der Österreicher Lukas Weisshaidinger, der das Gerät auf 67,49 Meter schleuderte. Freude herrschte bei Marie-Laurence Jungfleisch, die im Hochsprung Zweite wurde und mit 1,94 Meter die WM-Vorgabe erfüllte. «Ich bin sehr erleichtert», sagte die Stuttgarterin. Im Stabhochsprung siegte der Leverkusener Lita Baehre Bo Kanda mit 5,72 Metern und erfüllte damit ebenfalls die WM-Norm.