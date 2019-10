Weitspringerin Malaika Mihambo (LG Kurpfalz) und Speerwerfer Johannes Vetter (LG Offenburg) sind bereit für den großen WM-Coup am Sonntag. Beide zogen mit souveränen Leistungen in ihre Final-Wettkämpfe ein.

Ein dickes Ausrufezeichen von Speerwurf-Titelverteidiger Johannes Vetter, ein souveräner Auftritt von Weitsprung-Europameisterin Malaika Mihambo - doch für Olympiasieger Thomas Röhler und den EM-Zweiten Andreas Hofmann (Mannheim) kam überraschend schon das Quali-Aus. Während zwei deutsche Goldhoffnungen eine starke Generalprobe ablieferten, war der Traum vom Weltmeistertitel für Röhler und Hofmann früh beendet. Europameister Röhler (Jena) verpasste mit 79,23 m das Speerwurf-Finale am Sonntag (18.55 Uhr) genauso wie Hofmann (80,06 m) klar.

Nach Wurf direkt ins Hotel

Vetter machte es dagegen perfekt. Der 26-Jährige erzielte bereits mit seinem ersten Wurf in der Qualifikation die beste Weite von 89,35 m und blieb damit klar über den für die Medaillenentscheidung geforderten 84,00 m. Auch Julian Weber (Mainz) erreichte in der ersten Qualifikationsgruppe mit nur einem Wurf und 84,29 m das Finale. "Es ist nach Wunsch gelaufen, jetzt kann ich direkt ins Hotel. Das war ein richtig schöner Wurf, schön ruhig. 89 Meter dürften morgen schon für die Top drei reichen", sagte Vetter.

Johannes Vetter schafft die geforderte Qualifikationsweite im ersten Versuch Imago imago images/Chai v.d. Laage

Die tückische Thermik im klimatisierten Stadion mit heruntergekühlter Luft in Bodennähe und schwüler Hitze in höheren Lagen war für Vetter kein Thema: "Ich bin einfach angelaufen und habe draufgehauen." Röhler (Jena) und Hofmann (Mannheim) kamen dagegen nie in den Wettbewerb. Letztlich blieben ihnen nur die Plätze 20 (Hofmann) und 23 (Röhler) - 82,26 m hätten für den Einzug ins Finale der besten Zwölf gereicht.

Ein Versuch reicht für Mihambo

Im Weitsprung brauchte Malaika Mihambo (LG Kurpfalz) wie Vetter nur einen Versuch. 6,98 m bedeuteten die direkte Qualifikation für das Finale der besten Zwölf. Dabei verschenkte sie beim Absprung sogar noch mehr als 20 Zentimeter, war aber dennoch beste Starterin. Mihambo reiste als Nummer eins der Welt nach Doha und will als erste Deutsche nach Heike Drechsler 1993 WM-Gold im Weitsprung gewinnen. Die 25-Jährige führt in diesem Jahr mit 7,16 m die Jahresweltbestenliste an und blieb in dieser Saison ungeschlagen.