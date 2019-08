Weitspringerin Malaika Mihambo glänzte bei den Finals in Berlin mit einer neuen Weltjahresbestleistung. Auch Stabhochspringer Raphael Holzdeppe und Hindernis-Ass Gesa Krause siegten souverän.

Dauer 1:11 min Siegessprung von Malaika Mihambo Malaika Mihambo hat ihren dritten deutschen Meistertitel im Weitsprung gewonnen. Die 25-Jährige von der LG Kurpfalz flog am Sonntag auf die persönliche Bestweite von 7,16 Meter hinaus.

7,16 Meter - so weit, wie Malaika Mihambo von der LG Kurpfalz ist in diesem Jahr noch niemand gesprungen. Mit ihrem Sprung zur Deutschen Meisterschaft stellte die 25-jährige Heidelbergerin bei den Finals in Berlin eindrucksvoll ihre WM-Form unter Beweis. Mit dieser Leistung landete sie nicht nur deutlich vor Merle Homeier (Bückeburg/6,42 Meter ) und Lea-Jasmin Riecke (Magdeburg/6,29 Meter) sondern auch auf Platz drei der "ewigen" deutschen Bestenliste. "Ich bin nicht sehr gut in den Wettkampf gekommen, im letzten Versuch habe ich dann aber die Chance genutzt", sagte Mihambo: "Das ist ein absolut cooles Gefühl."

Mihambo, die im vierten Wettkampf in Folge sieben Meter übertraf, steigerte ihre im Juni in Rom erzielte Bestleistung im letzten Versuch um neun Zentimeter. In der deutschen Bestenliste liegen nur Heike Drechsler (7,48) und Helga Radtke (7,21) vor ihr. Bereits am Samstag hatte Mihambo Bronze über 100 Meter geholt und darf auf einen Sprint-Einsatz bei der WM in Doha (27. September bis 6. Oktober) hoffen.

Speerwerfer Hofmann siegt vor dem Mainzer Julian Weber

Andreas Hofmann hat das Speerwerfen der deutschen Weltklasse-Asse gewonnen. Der Vorjahressieger und Vize-Europameister konnte am Sonntag allerdings erst im sechsten und letzten Versuch Julian Weber vom ersten Platz verdrängen. Mit 87,07 Meter setzte sich der Mannheimer gegen den Mainzer Julian Weber (86,60 Meter) durch. Olympiasieger Thomas Röhler aus Jena wurde mit 82,70 Metern Dritter.

Hofmann ist mit 88,09 deutscher Jahresbester und in der Welt bisher nur vom Esten Magnus Kirt (90,61) übertroffen. Weltmeister Johannes Vetter, zuletzt wegen einer Adduktorenverletzung lange außer Gefecht, verletzte sich beim Aufwärmen und meldete sich mit dick bandagierter Wade ab. Der Offenburger hat allerdings für die WM Ende September in Doha als Titelverteidiger eine Wildcard.

Holzdeppe zockt und siegt

Raphael Holzdeppe mit 5,76 Metern deutscher Meister im Stabhochsprung Imago Fotostand / Fusswinkel

Ex-Weltmeister Raphael Holzdeppe hat bei den Leichtathletik-Finals in Berlin im Stabhochsprung Titelverteidiger Bo Kanda Lita Baehre entthront. Der 29-Jährige aus Zweibrücken überflog am Sonntag im Olympiastadion 5,76 Meter. Lita Baehre, der U23-Europameister aus Leverkusen, kam auf 5,71 Meter. Dritter wurde dessen Clubkollege Torben Blech mit 5,51 Metern.

Holzdeppe freute sich, dass sein Poker-Spiel aufgegangen war, denn in seinem letzten Sprung setzte er alles auf eine Karte: "Solche Wettkämpfe mag ich eigentlich am liebsten, wo man gefordert wird und alles geben muss. Vor allem hat es mir Spaß gemacht, hier in Berlin auch endlich Mal eine Höhe zu springen, mit der ich zufrieden sein kann. Zuletzt hat das bei meinen ganzen Anläufen hier im Olympiastadion nicht geklappt. Dementsprechend bin ich sehr froh."

Dauer 3:04 min Holzdeppe: "Sehr viel Spaß gemacht" Raphael Holzdeppe im Interview bei den Finals in Berlin.

Die erforderlichen 5,71 Meter als Norm für die WM Ende September in Doha/Katar hatte das Trio bereits zuvor erfüllt. Holzdeppe holte damit den zweiten Titel nach 2015. 2013 hatte er in Moskau WM-Gold gewonnen, 2012 war er in London Olympia-Dritter.

Gesa Krause ohne Konkurrenz

Dauer 4:03 min Gesa Krause siegt bei den Finals in Berlin Gesa-Felicitas Krause läuft bei den Finals in Berlin zum fünften Mal zum Deutschen Meistertitel im 3.000-Meter-Hindernislauf.

Gesa Felicitas Krause (Trier) hat sich bei den deutschen Meisterschaften der Leichtathleten zum fünften Mal in Serie den Titel über 3.000 Meter Hindernis gesichert. Einen Tag nach ihrem 27. Geburtstag setzte sich die Europameisterin im Berliner Olympiastadion mit einem Start-Ziel-Sieg souverän in 9:28,45 Minuten durch. Für Krause waren die nationalen Titelkämpfe nur eine Zwischenstation, die WM-Dritte von 2015 reiste direkt aus einem Höhentrainingslager in der Schweiz nach Berlin. Bei der anstehenden WM in Doha/Katar (27. September bis 6. Oktober) will die deutsche Rekordhalterin in Topform sein. Mit ihrer Saisonbestleistung von 9:20,31 Minuten liegt Krause derzeit auf Rang elf in der Welt.

Krafzik und Baumann mit Doppel-Triumph im Hürdenlauf

Die Sindelfingerin Carolina Krafzik ist Deutsche Meisterin über 400-Meter-Hürden Imago imago images / Beautiful Sports

Die Sindelfingerin Carolina Krafzik ist mit 55,64 Sekunden Deutsche Meisterin über 400-Meter-Hürden. Damit setzte sie sich knapp gegen die Tübingerin Jackie Baumann durch (56,26 Sekunden). Radha Fiedler (Koblenz, 59,89Sekunden) und Annina Fahr (Schaffhausen, 59,96 Sekunden) beendeten das Rennen auf den Plätzen sieben und acht.

Auch Krafziks Team-Kollege Constantin Preis hat sich in Berlin den Titel über 400-Meter-Hürden geholt. Er setzte sich mit 49,32 Sekunden vor dem Frankfurter Duo Luke Campbell (49,56 Sekunden) und Joshua Abuaku (49,75 Sekunden) durch.

Titel für Mannheimer Sprint-Staffel

Die Sprinterinnen Katrin Wallmann, Lisa Nippgen, Nadine Gonska und Jessica-Bianca Wessolly haben für die MTG Mannheim die Deutsche Meisterschaft in der 4x100-Meter-Staffel geholt. In 43,92 Sekunden setzten sie sich vor den Sprinterinnen von Bayer Leverkusen und dem LC Paderborn durch.