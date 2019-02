Beim Indoormeeting in Karlsruhe startet Alina Reh aus Laichingen über die 3.000 Meter. Für die 21-Jährige geht es um die Qualifikation für die Hallen-EM in Glasgow. Der SWR überträgt das Meeting im Livestream.

SWR Sport: Am Samstag startet das Indoormeeting in Karlsruhe. Welche Ziele und Motivation haben Sie für den Wettkampf?

Alina Reh: Ich möchte mich noch für die Hallen-Europameisterschaften in Glasgow qualifizieren. Dafür muss ich die geforderte Norm über 3.000 Meter von 9:03 Minuten unterbieten. Mal gucken, ob das klappt. Ich habe richtig Lust auf Karlsruhe, weil ich in den letzten zwei Jahren als Zuschauer beim Meeting dabei war. Da hat es schon richtig gekribbelt und ich wollte unbedingt mitlaufen, weil die Atmosphäre wirklich toll war. Jetzt freue ich mich einfach auf Samstag und hoffe, dass ich bis dahin schnelle Beine habe und 15 Runden Vollgas geben kann.

Leichtathletik-Meeting am 2. Januar im Livestream Die Leichtathletik-Weltklasse trifft sich zum IAAF World Indoor Tour Meeting in Karlsruhe. Der SWR überträt das Meeting am Samstag ab 18:00 Uhr im exklusiven Livestream. Hier geht's zum Stream!

SWR Sport: Am Samstag wartet Karlsruhe, anschließend die deutschen Meisterschaften und dann vielleicht Glasgow. Wie sehen Sie den Weg dorthin?

Alina Reh: Noch sehe ich ihn ziemlich schneereich und kalt. Mir reicht es mittlerweile wirklich mit dem Schnee, weil er das Training ziemlich kompliziert macht. Mein Trainer hat aber schon ein Konzept im Kopf, das wir in den kommenden Wochen verfolgen werden. Ich denke jetzt aber erstmal von Wettkampf zu Wettkampf – also vorerst nur an Karlsruhe.

SWR Sport: Was sind Ihre Ziele für das Sportjahr 2019?

Alina Reh: Mein großes Ziel ist es, gesund durchzukommen. Das hat in den letzten Jahren nicht wirklich geklappt. Ich hatte mehrere Ermüdungsbrüche. Wenn ich einfach gesund und verletzungsfrei bleibe, glaube ich, dass einiges möglich ist. Ich möchte meine Zeiten verbessern – vor allem über die 10.000 Meter, die laufe ich nämlich am liebsten. Also mal schauen, wo es in diesem Jahr hingeht.