Knapp zwei Monate vor der Leichtathletik-WM in Doha präsentieren sich die rheinland-pfälzischen Stabhochspringer in Top-Form: Lisa Ryzih und Raphael Holzdeppe begeistern bei den Finals in Berlin.

Die rheinland-pfälzischen Stabhochspringer haben ein erfolgreiches Wochenende hinter sich und überzeugten bei den Deutschen Meisterschaften in Berlin auf ganzer Linie. Zunächst war Lisa Ryzih an der Reihe. Die 30-Jährige vom ABC Ludwigshafen, die vergangenes Jahr verletzungsbedingt noch die EM verpasste, holte sich ihren vierten Meisterschaftstitel. Mit einer Höhe von 4,60 Metern ließ die Vize-Europameisterin von 2016 die Konkurrenz um Stafanie Dauber und Jacqueline Otchere hinter sich und sendete ein starkes Signal im Hinblick auf die WM. Dauer 0:45 min Lisa Ryzih wird deutsche Meisterin Lisa Ryzih holt sich mit 4,60 Meter ihren vierten Titel bei deutschen Meisterschaften Raphael Holzdeppe zurück in der deutschen Spitzenklasse Auch Raphael Holzdeppe hatte allen Grund zur Freude und kämpfte sich nach einer enttäuschenden Heim-EM 2018 bemerkenswert zurück. Dabei entbrannte ein spannender Zweikampf zwischen Holzdeppe und Vorjahressieger Bo Kanda Lita Baehre. Der 20-jährige U23-Europameister vom TSV Bayer Leverkusen legte mit einer Höhe von 5,71 Metern vor, Holzdeppe verzichtete auf seinen dritten Versuch und ging direkt auf 5,76 Meter. Ein taktischer Schachzug, der voll aufging: Holzdeppe wartete fast eine Minute auf die richtigen Windverhältnisse und hing mit 5,76 Meter seinerseits die Messlatte wieder hoch. Lita Baehre schaffte es nicht mehr, den 29-jährigen Weltmeister von 2013 einzuholen. Für den gebürtigen Kaiserslauterer vom LAZ Zweibrücken ist es der zweite Titel nach 2015. Dauer 0:35 min Raphael Holzdeppe springt zu Gold Raphael Holzdeppe überspringt 5,76 und wird nach 2015 zum zweiten Mal deutscher Meister.