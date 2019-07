Sport, Musik und viele Topstars: Mit neuem Ansatz und 200 Sportlern aus über 40 Nationen zählt das "Soundtrack" in Tübingen (live im SWR Fernsehen & im Stream) zu Deutschlands hochklassigsten Leichtathletik-Meetings.

Nicht nur die Hochsprung-Elite mit der Stuttgarterin Marie-Laurence Jungfleisch und der Weltmeisterin Mariya Lasitskene hebt in Tübingen ab - auch das "Soundtrack Meeting" selbst will sich abheben von übrigen Meetings in Deutschland.

Das Soundtrack, organisiert vom ehemaligen Triathleten und Duathleten Tom Schleich aus Luxemburg und Steffen Große, ist vor allem anders. Neben zahlreichen nationalen und internationalen Top-Athleten wird die Veranstaltung durch zwei musikalische Live-Acts garniert: "Klangkarussell" und "Bakermat" spielen ab 22:00 Uhr im SV 03 Stadion in Tübingen.

Highlight: Der Hochsprung-Wettbewerb der Frauen

Hochklassig besetzt ist vor allem der Hochsprung-Wettbewerb der Frauen. Neben Marie-Laurence Jungfleisch vom VfB Stuttgart, die die WM-Norm von 1,94 Meter bereits vor zwei Wochen beim Meeting in Rehlingen knackte, ist vor allem Mariya Lasitskene der Star im Tübinger Starterfeld. Die unter neutraler Flagge startende Russin ist zweimalige Weltmeisterin und gewann von 2016 bis 2018 ganze 45 Wettkämpfe in Folge. In diesem Jahr überquerte sie in Cottbus die 2,02 Meter.

Die Jagd nach der WM-Norm

Im Weitsprung-Wettbewerb versucht Fabian Heinle, der einst für die LAV Stadtwerke Tübingen startete, seine Form zu verbessern: Zuletzt sprang der Vize-Europameister von Berlin 2018 beim Diamond-League-Meeting in Rabat (Marokko) 7,56 Meter.

Für Hürden-Sprinter Gregor Traber ist es ein echtes Heimspiel: Der gebürtige Tettnanger und fünfmalige Deutsche Hürden-Meister startet über die 110-Meter-Hürden und hofft auf ein geglücktes Debüt in der Freiluftsaison. Für Langstrecken-Ass Richard Ringer aus Überlingen steht die WM-Norm über 5.000 Meter im Fokus (13:22,50 Min.).

Leichtathletik live: Soundtrack in Tübingen Weltklasse-Leichtathletik mit Athleten aus über 40 Nationen beim Soundtrack in Tübingen. Verfolgen können Sie die Veranstaltung am Samstag, 22. Juni, im SWR Fernsehen (20:15 - 21:45 Uhr) und im Livestream auf swr.de/sport (18:45 - ca. 22:05 Uhr).

Höhenflüge garantiert - Piotr Lisek am Start

Einen potenziellen Sechs-Meter-Springer beim Stabhochsprung gibt es mit dem Polen Piotr Lisek. Einmal hat der Olympia-Vierte von Rio 2016 bereits die "magische" Grenze geknackt. In diesem Jahr erreichte er in Oslo 5,81 Meter und setzte sich in der Weltjahresbestenliste auf Rang vier. Höhenflüge sind beim Soundtrack-Meeting in Tübingen also garantiert.