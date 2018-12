Das Jahr 2018 war ein Super-Sportjahr. Neben der Fußball-Weltmeisterschaft in Russland und vielen anderen Groß-Events ragten die erstmals ausgetragenen European Championships heraus. Für SWR-Sportredakteur Johann Schicklinski setzte dabei ein deutscher Hochspringer das Highlight.

Es war der 11. August 2018. Vorletzter Tag der European Championships (ECS), gleichzeitig ebenfalls vorletzter Tag der im Rahmen der ECS ausgetragenen Leichtathletik-Europameisterschaft in Berlin. Das Olympiastadion war mit 60.500 Zuschauern proppevoll besetzt, die Stimmung war bestens. Optimale Voraussetzungen also für eine "magische Nacht", die es dank der überragenden Leistungen der Athleten und der fantastischen Anfeuerung durch die Zuschauer dann auch wurde.

Dauer 01:33 min Goldener Abend für Mateusz Przybylko und Co. Am vorletzten Abend der European Championships sorgen die deutschen Leichtathleten für Begeisterung.

Przybylko wird zum Überflieger

Und für das Highlight sorgte aus meiner Sicht Hochspringer Mateusz Przybylko. Er wurde an diesem Abend zum Überflieger. Der 26-Jährige war vom ersten Sprung an in einem echten Flow, ihm schien alles zu gelingen. Bei seinem makellosen Gala-Auftritt überwand Przybylko alle Höhen bis einschließlich der goldbringenden 2,35 Meter im ersten Versuch - das Stadion war schier aus dem Häuschen. Und Przybylko selbst schien sein Glück kaum fassen zu können, nach jedem Sprung flippte er vor Freude aus und riss somit auch das Publikum mit. Eine Interaktion, die den Leverkusener beflügelte und anspornte, es hätte für beide Seiten besser nicht sein können.

"Es war unter Feuer"

"Er war so fokussiert. Man hat gespürt, das sollte sein Wettkampf sein. Er war unter Feuer", adelte ihn der deutsche Cheftrainer Idriss Gonschinska nach dem historischen Wettkampf: "Als er ins Stadion kam, wusste ich: Er macht das. So eine Dynamik, ein optimales Timing, er war fantastisch."

Als Przybylko die siegbringenden 2,35 Meter überquert hatte war klar, dass der 26-Jährige den zweiten EM-Titel eines deutschen Hochspringers nach Olympiasieger Dietmar Mögenburg 1982 sicher hatte. Erst bei der Höhe von 2,38 Metern riss die Serie des Leverkuseners. Das wäre deutscher Rekord gewesen. Den hat Carlo Tränhardt mit 2,37 Metern inne, der Rekord ist bereits 34 Jahre alt. Das sollte für Przybylko auf Sicht drin sein, Experten trauen es ihm längst zu. Wenn er in den Flow kommt und vom Publikum wieder getragen wird, dann könnte er Tränhardt bald ablösen.

Zu ungeahnten Höhenflügen fähig

An diesem Samstag in Berlin jedenfalls wurde deutlich, dass Przybylko ein Springer ist, der das Zusammenspiel mit dem Publikum braucht und dann zu ungeahnten Höhenflügen fähig ist. So war der Wettkampf seines bisherigen Sportlerlebens möglich.

Auch Malaika Mihambo holt Gold

Und das Publikum an diesem geschichtsträchtigen Abend in Berlin war ebenfalls "on fire". Weil neben Przybylko auch Weitspringerin Malaika Mihambo aus Heidelberg Gold holte, sprach DLV-CoachGonschinska von einem "der schönsten Leichtathletik-Tage, die wir seit langem erlebt haben". Silber und Bronze für die Diskuswerferinnen Nadine Müller und Shanice Craft rundeten einen denkwürdigen Abend ab. Und für mich persönlich war die Flug-Show des Mateusz Przybylko eben der Höhepunkt an einem an Highlights reichen Abend.