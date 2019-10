Das deutsche Team schwächelt in Katar, aber Malaika Mihambo hat ja auch noch nicht losgelegt. Für die Weitspringerin zählt nur WM-Gold.

Malaika Mihambo reiste standesgemäß. Auf ihrem Flug nach Katar wurde die 25-Jährige spontan upgegradet, Deutschlands größte Gold-Hoffnung schwebte für ihre Mission bei der Leichtathletik-WM in Doha ganz entspannt ein. Der Angriff auf den Weitsprung-Thron kann also beginnen. "Ich finde es schön, in der Favoritenrolle zu sein", sagte Mihambo dem SID, "und habe auch den Ansporn, dieser gerecht zu werden".

Alles andere als Gold wäre eine Enttäuschung

Wo Mihambo ist, ist ganz oben. Nicht einen Wettkampf hat die Überfliegerin in dieser Saison verloren, mit 7,16 m ist sie die Nummer eins der Welt, die drei weitesten Sprünge des Jahres legte die Athletin von der LG Kurpfalz hin. Heißt: Der Titel wird nur über Mihambo vergeben. "In gewisser Weise", sagte sie vor der Qualifikation (Samstag, 16.50 Uhr MESZ), wäre alles andere als Gold für sie "natürlich schon" eine Enttäuschung.

Kein Druck, sondern "Extramotivation"

Die Chance auf den Titel war noch nie so groß wie jetzt, Mihambo will sie unbedingt nutzen. Es kribbelt von Tag zu Tag mehr, "endlich" geht es jetzt auch für die Europameisterin los. Dass sie die größte Titelhoffnung des deutschen Teams in Katar verkörpert, ist für Mihambo dabei noch einmal "eine Extramotivation. Ich habe mir das ja erarbeitet, und ich freue mich, dass ich das erreicht" habe, sagte sie und fürchtet weder die viermalige Weltmeisterin Brittney Reese (USA) noch die starke Nigerianerin Ese Brume.

Das Erbe von Heike Drechsler

Das Fundament für den Tag X (Sonntag, 18.15 Uhr MESZ) ist längst gelegt, zuletzt arbeitete Mihambo mit ihrem Trainer Ralf Weber nur noch daran, die letzten kleinen Extra-Prozente aus dem Körper zu kitzeln. Noch einmal schneller werden, noch explosiver. Um in Doha "richtig gut dabei zu sein", sagte sie. Und, so das Ziel, am letzten Tag der WM das Erbe von Heike Drechsler anzutreten. Die Grande Dame der Sandgrube war 1993 in Stuttgart als bisher letzte Deutsche zu WM-Gold im Weitsprung gesegelt. Da war Mihambo noch nicht einmal geboren.

2017 drohte das Karriereende

Im Vorjahr schaffte Mihambo in Berlin mit dem EM-Titel ihren internationalen Durchbruch, doch in dieser Saison katapultierte sie sich nicht nur dank ihres ersten 7-Meter-Sprungs noch einmal auf ein ganz neues Level. "Sieben Meter sind schön, aber es geht ja auch immer noch weiter. Und ich bin neugierig, wie weit es für mich noch gehen kann", sagte Mihambo.

Dauer 3:39 min Malaika Mihambo im Porträt Malaika Mihambo, deutsche Meisterin Weitsprung, Drittplatzierte im 100-Meter-Finale bei den Finals in Berlin.

Dabei drohte der studierten Politikwissenschaftlerin, die auch leidenschaftlich gerne Klavier spielt und näht, nach Platz vier bei Olympia in Rio wegen einer schwerwiegenden Fußverletzung 2017 schon das Karriereende. Doch sie kämpfte sich aus der Krise - und träumt von mehr. "Wo liegt meine Grenze? Das will ich herausfinden", sagte Mihambo: "Da ist schon noch einiges drin." Nach dem EM-Titel reiste Mihambo zwei Mal alleine nach Indien, meditierte viel und fand zu sich selbst. Nach der WM geht es, hoffentlich wieder mit Gold im Gepäck, nach Thailand. "Ich finde Asien sehr interessant", sagte Mihambo: "Ich freue mich wahnsinnig auf die Weltmeisterschaften, aber es ist auch gut, wenn die Saison dann vorbei ist. Der Körper und der Kopf brauchen die Pause."