Sie messen gerade mal 140 cm und sind in ihren Sportarten doch die Größten. Niko Kappel, paralympischer Goldmedaillengewinner im Kugelstoßen, und Mathias Mester, Paralympicsieger im Speerwurf. Die beiden sind dicke Kumpels und nennen sich selbst scherzhaft gerne die zwei "Halben". Dauer 15:25 min Sendezeit 21:45 Uhr Sender SWR Fernsehen BW Kappel vs. Mester: Die Halbstarken Mathias Mester und Niko Kappel sind in ihren Sportarten echte Größen. In der SWR-Serie "Die Halbstarken" treten sie in verschiedenen Disziplinen gegeneinander an. In Folge 1 probieren sich "die Halbstarken" im Golf. Für SWR Sport treten sie zum ersten Mal gegeneinander an. In ungewohnten Sportarten, die sie größtenteils noch nie betrieben haben. Ein beinharter Wettkampf mit großem Spaßfaktor. In der online-exklusiven Folge 1: Die Halbstarken beim Golf.