Der Verein LAZ Zweibrücken sorgte für einen außergewöhnlichen Doppel-Schlag: mit Christin Hussong und Raphael Holzdeppe schickte das Leichtathletikzentrum in der Westpfalz gleich zwei Medaillen-Anwärter gleichzeitig in den WM-Kampf von Doha – mit besonderer Rückendeckung in der Heimat.

Die Halle liegt im Halbdunkel. Der Beamer wirft das Live-Bild der Leichtathletik-WM aus Katar auf die Stirnwand des LAZ-Zentrums. Die Stühle sind dicht besetzt. Das Buffet auf Biertischen reicht von selbstgebackenen Muffins bis zu heißen Würstchen. Kurzum: das WM-Fieber grassiert in Zweibrücken.

Jede Aktion wird bejubelt

Dass gleich zwei Stars desselben Vereins parallel ihre WM-Finals bestreiten an diesem Abend ist allein schon ein Grund zum feiern. Christin Hussong, die Europameisterin im Speerwerfen, und Raphael Holzdeppe, der Stabhochsprung-Weltmeister von 2013, können sich bei ihrer Medaillenjagd auf Rückenwind aus der Heimat verlassen. Jede Aktion der beiden Weltklasse-Athleten wird mit rhythmischem Klatschen begleitet.

Dauer 2:22 min Unterstützung in der Heimat: Leichtathletik-WM Unterstützung in der Heimat: Leichtathletik-WM

"Eine Holzmedaille will keiner"

Am Ende des langen und spannenden WM-Abends macht sich trotzdem leise Melancholie in der LAZ-Halle breit - dort also, wo Hussong und Holzdeppe vor zwei Wochen noch ihre WM-Vorbereitung abgeschlossen haben. "Eine Holzmedaille ist einfach nicht das, was man wirklich haben möchte", bringt es der Sportliche Leiter des LAZ, Alexander Vieweg, auf den Punkt. Als ehemaliger U23-Europameister kann er am besten die Enttäuschung von Christin Hussong im 4.600 Kilometer entfernten Doha nachvollziehen. Der 25-Jährigen fehlten am Ende 28 Zentimeter zur Bronzemedaille.

Eine Torte für das Vorbild

Auch Ines Beyerlein ist emotional hin- und hergerissen. "Weil man gedacht hat, die Medaille wäre schon gesichert. Aber ich bin trotzdem extrem stolz auf sie", sagt die 16-Jährige, die als Nachwuchs-Speerwerferin regelmäßig unter der Anleitung von Christin Hussong trainiert und eigens für den WM-Abend eine Torte mit der Aufschrift "Viel Glück" für ihr Vorbild gebacken hat.

"Platz sechs in der Welt – das ist ein Top-Ergebnis"

Auch bei Raphael Holzdeppe wechseln sich Frust und Freude ab: beim gelungenen Versuch über 5,70 Meter werden die Daumen in der LAZ-Halle noch fester gedrückt als ohnehin schon. Beim Ausscheiden nach drei Fehlversuchen über 5,80 Meter macht sich Enttäuschung breit. Aber nur kurz. "Natürlich waren 5,80 drin – wahrscheinlich sogar einen Ticken mehr", meint sein Trainingskollege Karsten Dilla aus Leverkusen. Und Holzdeppes Stabhochsprung-Kumpel Daniel Clemens sagt mit Blick auf die Live-Bilder aus Katar: "Platz sechs in der Welt – das ist ein Top-Ergebnis. Und ich finde, da kann er ruhig heute Abend einen trinken und ein bisschen feiern." Was auch die kleine Leichtathletik-Familie in der LAZ-Halle macht - bis der Letzte dann spät am Abend das Licht ausknipst.