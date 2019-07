Manuel Wagner kann in der Leichtathletik eigentlich alles und das auch noch richtig gut. Deshalb ist er einer unserer Hoffnungsträger.

Der junge Zehnkämpfer gilt neben Kai Kazmirek und Niklas Kaul als einer der erfolgversprechendsten Athleten im Land. Er wurde rheinlandpfälzischer Nachwuchssportler des Jahres 2018 – auch, weil er bei der U20-Weltmeisterschaft den vierten Platz holte.

Für seine Ziele trainiert Manuel Wagner hart und oft. Sieben bis acht Mal in der Woche steht er auf der Leichtathletikanlage oder in der Halle. Wenn er dort gerade nicht schuftet, dann tut er es in der Uni, denn er ist Student der Molekularbiologie in Mainz.

Große Ziele - viel Talent

Das nächste große Ziel ist die U23-EM in zwei Jahren – und die Olympischen Spiele sind ein Wunsch, den sich Manuel natürlich auch gerne erfüllen würde. Wagner trainiert beim USC Mainz mit einer Trainingsgruppe, gemeinsam mit dem EM-Vierten Niklas Kaul. Austausch, gegenseitige Tipps und Motivation sind ihm wichtig: Wagner ist Einzelsportler und gleichzeitig Teamplayer.

Die 1500 Meter sind Manuel Wagners beste Disziplin, am liebsten macht er allerdings Weitsprung und Speerwurf. Laufen, springen, werfen also – Manuel Wagner liegt irgendwie alles.