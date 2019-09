Hanna Klein (5000m): Die in Landau in der Pfalz geborene Langstrecken-Läuferin startet für SG Schorndorf. Ihre bislang größten sportlichen Erfolge sind der Gewinn der Goldmedaille bei der Sommer-Universiade 2017 in Taipeh über 5000 Meter und das Erreichen des Finales über 1500 Meter bei den Weltmeisterschaften 2017 in London.

Imago Imago

Bild in Detailansicht öffnen