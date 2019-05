Andrzej Rogiewicz aus Polen hat die zwanzigste Auflage des Mainzer Gutenberg-Marathons gewonnen. Auf der halben Distanz konnte Selama Amariam Estopia aus Eritrea seinen Blackout vom letzten Jahr wiedergutmachen.

Andrzej Rogiewicz ist der Sieger des zwanzigsten Gutenberg-Marathons in Mainz. Der Pole rannte nach 42,195 Kilometern in 2:21:24 Stunden ins Ziel und triumphierte somit zum ersten Mal in der rheinland-pfälzischen Landeshauptstadt.

Dauer 02:14 min

Zweiter wurde mit 21 Sekunden Rückstand Pavlo Veretsky aus der Ukraine. Auf Rang drei landete Ahmed Nasef (2:22:30) aus Italien.

"Sehr glücklich über den Sieg in Mainz"

"Ich bin sehr glücklich, in Mainz gewonnen zu haben. Es ist mein erster Sieg in Deutschland und mein zweiter Marathon-Sieg überhaupt, nach Kattowicz in Polen. Mit meiner Zeit bin ich nicht so zufrieden. Ich wollte eigentlich schneller laufen. Nach 30 Kilometern, die eher langsam waren, habe ich beschlossen, anzuziehen", sagte Rogiewicz dem SWR.

Dauer 01:36 min

Remalda Kergyte-Dauskudiene siegt bei den Frauen

Bei den Frauen gewann Remalda Kergyte-Dauskudiene aus Litauen. Sie siegte in 2:41:39 Stunden. Rang zwei ging an Ilham Elmouradi (2:42:36) aus Marokko, Dritte wurde Valentina Kilyarskaya (2:43:23) aus der Ukraine.

Dauer 00:34 min

Estopia macht es diesmal richtig

Der Sieg im Halbmarathon ging an Selama Amariam Estopia vom TV Alzey. Der Erfolg in 01:06:03 Stunden dürfte eine Genugtuung für den Eritreer sein, war er letztes Jahr doch die tragische Gestalt des Mainzer-Gutenberg Halbmarathon.

Dauer 02:18 min

2018 war der Triumph für Estopia zum Greifen nah. Doch wenige Meter vor dem Ziel stoppte der Läufer plötzlich aus zunächst unerklärlichen Gründen und verpasste damit den größten Erfolg seiner noch jungen Läuferkarriere.Er hatte eine Zeitmessungsmatte mit der Ziellinie verwechselt und landete nur auf Rang 29. Diesmal machte es Estopier richtig und durfte im Ziel jubeln. Zweiter wurde Tom Thurley (01:07:24), Dritter Abdi Uya Hundessa in 01:10:24 Stunden.

Dauer 01:08 min

"Es waren schwere Bedingungen"

"Ich hatte letztes Jahr im Kopf. Ich freue mich über meine Zeit und darüber, es geschafft zu haben. Auch, wenn die Bedingungen schwer waren, mit dem Wind und der Kälte", sagte Estopia dem SWR.

Bei den Frauen siegte Anke Esser über die halbe Distanz. Sie brauchte 01:13:11 Stunden für die 21,1 Kilometer. Zweite wurde Julia Kümpers (01:18:49), auf Rang drei landete Nora Kusterer (01:21:00).

Dauer 01:27 min

Knapp 12.000 Läufer am Start

Bei bestem Laufwetter - meist klarer Himmel, kein Regen, zum Start etwa fünf Grad Celsius - gingen knapp 12.000 Läufer auf die Strecke. "Das waren zum Jubiläum die kältesten Temperaturen, die wir je hatten", bilanzierte Rennleiter Dieter Ebert gegenüber dem SWR.

Dauer 01:58 min

8.500 Starter waren für den Marathon über 42,195 Kilometer und den Halbmarathon über 21,1 Kilometer gemeldet. Die Veranstalter hofften vorab, dass knapp 1.000 Läufer die volle Marathon-Distanz finishen.

Streckenplan vom Gutenberg Marathon Mainz 2019 Bauamt der Landeshauptstadt Mainz / SWR

Zudem waren 1.000 Starter in Staffelteams unterwegs und zudem 3.500 Schülerinnen und Schüler im Ekidenlauf, in dem sie die Halbdistanz als Staffel absolvieren.