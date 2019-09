Alina Reh vom SSV Ulm 1846 gehört zum Aufgebot des Deutschen Leichtathletik-Verbands bei der Weltmeisterschaft 2019 in Katar. Die 22-Jährige geht auf der 5.000- und 10.000 Meterstrecke an den Start.

Reh vor der WM in Doha

Ein letztes Training in ihrem Heimatort Laichingen vor der Leichtathletik-Weltmeisterschaft in Doha. Auf ihrer Laufstrecke auf der schwäbischen Alb wirkt Alina Reh noch recht gelassen. Sie läuft noch ein paar lockere Runden, um den Kopf frei zu bekommen. Trotz aller Gelassenheit ist Reh bereits "ein bisschen nervös" und freut sich zugleich, dass die Weltmeisterschaft bald losgeht.

Für die 22-jährige Läuferin des SSV Ulm 1846 ist es ein "surreales Gefühl" bald in Doha an den Start zu gehen. "Es ist wie ein verlängertes Wochenende. Nur mit einem wichtigen Wettkampf dazwischen", sagt Reh. In Doha will sie vor allem Erfahrungen sammeln. Dabei versucht Reh mit der Konkurrenz "mitzuschwimmen" und "am Ende ein paar Leute hinten einzusammeln".

Zuletzt unterlag sie Klosterhalfen bei den "Finals" in Berlin

Bei den Deutschen Leichtathletik-Meisterschaften in Berlin 2019 gelang Reh eine sehr starke Zeit. Trotzdem war ihre Dauerkonkurrentin Konstanze Klosterhalfen schneller; für Reh blieb im 5.000-Meter-Lauf nur Platz zwei.

"Klar hätte ich mir in Berlin eine andere Zeit gewünscht und hatte mir auch etwas anderes vorgenommen. Aber die Region, in die Konstanze Klosterhalfen vorgestoßen ist, ist phänomenal - das ist absolute Weltspitze, und ich weiß nicht, ob ich bei den 5.000 Metern in diese Region kommen werde," sagt Reh über ihre Konkurrentin.

Hoch motiviert, auch ohne große Chance

Die 22-jährige Leichtathletin legte auf nationaler Ebene bereits absolute Top-Ergebnisse hin. International setzte sie sich allerdings bislang nur schwer durch, da in den längeren Strecken die Konkurrenz enorm groß ist.

Dennoch bleibt Reh gelassen in Hinblick auf die internationale Konkurrenz. Da sie "weder als Favoritin noch als Medaillen-Kandidatin" an den Start gehen wird, versucht sie an dem Tag ihre "beste Leistung abzurufen".

An die Konkurrenz "denke ich gar nicht", meint Reh. "Ich liebe das Laufen und mein Ziel ist es, zu schauen, wie weit ich kommen kann und mich an die Grenzen zu bringen", sagt Reh. International mitzuhalten ist für die Läuferin ein "schönes Gefühl, aber nicht das Hauptziel".