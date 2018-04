Für Speerwurf-Weltmeister Johannes Vetter von der LG Offenburg war 2017 ein unglaubliches Jahr. 2018 gehört er bei der Heim-EM in Berlin zu den Favoriten.

89,89 Meter. Mit dieser Weite wurde Johannes Vetter in London Weltmeister. Obwohl er sonst kein sentimentaler Typ ist, flossen bei dem 105 Kilo schweren Modellathleten auf dem Höhepunkt seiner bisherigen Speerwerfer-Karriere die Tränen. Doch 2017 war schon vor dem WM-Titel ein unglaubliches Jahr für Johannes Vetter. Im Juli wurde er Deutscher Meister, nur zwei Tage danach stellte er mit 94,44 Metern einen neuen deutschen Rekord auf. Gleichzeitig war das die zweitbeste Weite, die weltweit mit den seit 1986 gültigen Speeren erzielt wurde. Johannes Vetters Karriere als Speerwerfer kennt bisher nur eine Richtung: Steil nach oben.

In Berlin noch ungeschlagen

2018 möchte der 25-Jährige an sein überragendes letztes Jahr anknüpfen. Der Start in die Saison lief schon prima, im portugiesischen Leiria warf er 92,7 Meter weit, das ist die bisherige Weltjahresbestleistung. Der diesjährige Speerwurf-Saisonhöhepunkt wird die Leichtathletik-EM in Berlin sein. Im dortigen Olympiastadion ist Johannes Vetter noch ungeschlagen und freut sich dementsprechend auf die Europameisterschaft vom 7. bis 12. August.

Bald 140 Meter von Johannes Vetter?

2014 wechselte der gebürtige Dresdner zur LG Offenburg, wo er von National- und Vereinscoach Boris Obergföll trainiert wird - laut Johannes Vetter der entscheidende Schritt in seiner Karriere. Hier konnte er seine Leistungen nochmals enorm steigern: seine persönlichen Bestweiten erhöhten sich um etwa fünf Meter pro Jahr. "Wenn das so weiter geht, werfe ich in zehn Jahren 140 Meter weit", fügt Johannes Vetter nicht ganz ernst gemeint hinzu. In der Ortenau, 620 Kilometer von seiner Heimatstadt Dresden entfernt, fühlt er sich wohl und kann sich voll und ganz auf seinen Sport konzentrieren.

Seit Johannes Vetters‘ überragendem Jahr 2017 steht er mehr als je zuvor im Fokus der Öffentlichkeit.

Eine ganz besondere Siegprämie

Einen ganz besonderen Anreiz gibt es am 5. Juni beim Leichtathletik-Meeting in Finnland: Wer den finnischen Rekord von 93,09 Metern knackt, erhält eine Insel vor der finnischen Küste. Dass Johannes Vetter so weit werfen kann, hat er schon gezeigt. Aber was macht man eigentlich mit einer Insel?