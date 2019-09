Ex-Weltmeister Raphael Holzdeppe (Zweibrücken) hat nach einer Zitterpartie an seinem 30. Geburtstag bei der Leichtathletik-WM in Doha das Finale im Stabhochsprung erreicht.

In der Qualifikation übersprang Holzdeppe im dritten und letzten Versuch die geforderten 5,75 m, nachdem er schon 5,70 m erst im letzten Anlauf gemeistert hatte. "Ich habe es nicht mit Absicht so spannend gemacht, ich hätte es gerne andersrum gehabt. Das waren mehr Sprünge, als ich eigentlich machen wollte", sagte Holzdeppe: "Die Hauptsache ist aber, dass das Ende gut ist."

Ebenfalls den Einzug in die Medaillenentscheidung am Dienstag (19.05 Uhr MESZ) schaffte Bo Kanda Lita Baehre. Dem 20 Jahre alten WM-Debütanten aus Leverkusen reichten im ersten Versuch übersprungene 5,70 m, um bei den besten Zwölf dabei zu sein. Torben Blech (Leverkusen) musste hingegen bei seiner Weltmeisterschafts-Premiere nach übersprungenen 5,45 m wegen einer Rückenzerrung den Wettkampf aufgeben.

Weltrekordler Renaud Lavillenie scheidet aus

Überraschend ausgeschieden ist Weltrekordler Renaud Lavillenie (Frankreich), der dreimal an 5,70 m scheiterte. Fünfmal in Folge hatte der London-Olympiasieger zuvor bei Weltmeisterschaften auf dem Podest gestanden, WM-Gold bleibt der letzte noch fehlende Erfolg in der großen Karriere des 33-Jährigen. Zum ersten Mal seit 2010 überstand Lavillenie die Qualifikation bei einer wichtigen Meisterschaft nicht, damals war es die Hallen-WM - in Doha. Die weiteren Favoriten um Europameister Armand Duplantis (Schweden), den Titelverteidiger und Jahresweltbesten Sam Kendricks (USA) und Olympiasieger Thiago Braz (Brasilien) erreichten hingegen das Finale.

Holzdeppe hatte 2013 in Moskau WM-Gold geholt und zwei Jahre später mit Silber in Peking für die letzte deutsche Medaille gesorgt. Bei der WM 2017 war er im Finale an seiner Einstiegshöhe, bei Olympia 2016 und der EM 2018 jeweils in der Qualifikation gescheitert.