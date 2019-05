Von tieftraurig bis überglücklich. Viel weiter können die Gefühlslagen wohl kaum auseinanderliegen. Zwei Rennen, eine Stadt: Erst tragischer Held, dann Sieger mit Streckenrekord: Selama Testamariam vom TV Alzey.

Nebenrolle 2018: Tragischer Held

300 Meter vor dem Ziel liegt der Halbmarathoni Selama Testamariam 2018 in Führung. Er überquert eine Zeitmessmatte, geht an den Rand und jubelt. Der Moldavier Roman Prodius zieht an ihm vorbei und gewinnt. Bis Selama Testamariam sein Missgeschick erkennt, laufen 24 weitere Läufer an ihm vorbei. Statt als Sieger zu feiern, wird bei seinem ersten Halbmarathon 26.. Er sei sehr traurig gewesen und habe geweint, sagte er damals im SWR. Mit seiner tragischen Geschichte beim Lauf 2018 wird er unter anderem in den sozialen Medien der "Sieger der Herzen".

Dauer 00:50 min Verwirrungen im Ziel 2018 Selama Tesf Amariam Estopia verwechselt beim Zieleinlauf die Zeitnahme mit dem Ziel.

Hauptrolle 2019: Siegesheld mit Streckenrekord

300 Meter vor dem Ziel liegt der Halbmarathoni auch 2019 deutlich in Führung. Für alle, die seine Geschichte kennen, war das Rennen trotzdem noch lange nicht entschieden. Sie drücken gespannt die Daumen. Bis Selama Testamariam dann wirklich die Ziellinie überquert. Das macht er - eine Stunde sechs Minuten und drei Sekunden nach dem Start. Hinter der Ziellinie jubelt der Alzeyer in diesem Jahr. Völlig zurecht, denn niemand zieht mehr vorbei und niemand ist den Mainzer Halbmarathon jemals überhaupt schneller gelaufen. Eine Stunde sechs Minuten und drei Sekunden, es ist seine Zeit, die jetzt als neuer Streckenrekord des Mainzer Halbmarathons steht.

Dauer 02:18 min Selama Amariam Estopia gewinnt den Halbmarathon 2019 in Mainz Der Sieg war für Selama Amariam Estopia beim Mainzer-Gutenberg Halbmarathon 2018 zum Greifen nah. Doch wenige Meter vor dem Ziel stoppte der Läufer aus Eritrea plötzlich aus zunächst unerklärlichen Gründen und verpasste damit den größten Erfolg seiner noch jungen Läuferkarriere.In diesem Jahr ist er dann nicht zu schlagen.

Im SWR sagt Selama Testamariam nach dem Rennen: "Ich hatte letztes Jahr im Kopf. Ich freue mich über meine Zeit und darüber, es geschafft zu haben. Auch, wenn die Bedingungen schwer waren, mit dem Wind und der Kälte."

Dauer 01:08 min Selama Testamariam im exklusiven SWR-Interview Der Sieg im Halbamarathon ging an Selama Amariam Estopia vom TV Alzey. Der Erfolg dürfte eine Genugtuung für den Eritreer sein, war er letztes Jahr doch die tragische Gestalt des Mainzer-Gutenberg Halbmarathon.

Vor Aufregung nicht geschlafen

Den Sonntagnachmittag verbringt Selama Testamariam dann in Alzey. Es gibt vegetarische Pizza und er feiert zusammen mit der Laufgruppe des TV Alzey. Er sei überglücklich, aber müde und erschöpft. Die Nacht vorher habe er vor lauter Aufregung gar nicht geschlafen, sagt Max Gasser vom TV Alzey gegenüber dem SWR. Am Montag danach ist Selama Testamariam schon wieder als Fensterputzer unterwegs. Ob der Job es zulässt auch für einen ganzen Marathon zu trainieren, das ist noch unklar, sagt Max Gasser. Jetzt trainiert Selama Testamariam erstmal für den nächsten Halbmarathon, den will er spätestens im Herbst in Remich in Luxemburg laufen.

Für den Mainzer Marathon ist aus dem "Sieger der Herzen 2018" in diesem Jahr der „Halbmarathon Sieger“ geworden. Ein Sieger, dem es wohl aber die meisten von Herzen gönnen.