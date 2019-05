Zum 20. Mal fällt am Sonntag der Startschuss für den Gutenberg-Marathon in Mainz. Mit dabei ist auch in diesem Jahr wieder Extremsportler und Künstler Joey Kelly.

Die Liste der Wettkämpfe, die Joey Kelly bisher absolviert hat, ist absolut beeindruckend: Er hat 50 Marathons, 31 Ultra-Marathons, 13 Ironman und zehn Wüsten-Ultraläufe absolviert. Dazu kommen exotische Herausforderungen wie das Radrennen "Race Across America" von der West- zur Ostküste der USA und der Marsch durch Gesamtdeutschland von Wilhelmshaven bis zur Zugspitze – 900 Kilometer Fußmarsch in 17 Tagen und 23 Stunden. All diese teils unmenschlich anmutenden Herausforderungen hat er dank seines unbändigen Willens und seiner Leidenschaft gemeistert. Daran war am Anfang seiner Sportlerkarriere noch nicht zu denken. Sport war für Kelly der Ausgleich zu seiner Arbeit als Künstler mit der legendären "Kelly Family".

Karriere als Popstar

Wer sich mit der Musik der 90er Jahre beschäftigt, stößt automatisch auf die Kelly Familie. Allein schon der Anblick der Großfamilie bleibt im Gedächtnis. Der endgültige Durchbruch gelang 1994 mit dem Album "Over the Hump", das mehr als drei Millionen Mal in Deutschland verkauft wurde. Die Kellys traten in fast allen populären TV-Shows auf und bekamen ein Jahr später große Publikumspreise wie Bambi und Goldener Löwe. Insgesamt verkaufte die Kelly Family mehr als 20 Millionen Tonträger und über zwei Millionen DVD/Videos in 30 Jahren Bandgeschichte.

Wille und Leidenschaft bei anderen wecken

Was als Ausgleich anfing ist mittlerweile zur Leidenschaft geworden. Er selbst sagt, dass der Sport sein Leben verändert habe. Er stand vor riesigen Herausforderungen und es gelang ihm, diese zu meistern. Heute gibt er seine Erfahrungen und Kenntnisse weiter, beispielsweise an eine Gruppe von mehr als 50 Läufern beim Gutenberg-Marathon. Er begrüßt die Teilnehmer und schwört sie auf die bevorstehende Herausforderung ein. Dann begleitet er sie und wird hoffentlich alle so stark motivieren können, dass sie ihr Ziel erreichen. Dass er selbst die 21 Kilometer locker laufen kann, hat er schon oft genug bewiesen, auch in Mainz.