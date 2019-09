Hindernis-Europameisterin Gesa Felicitas Krause aus Trier hat drei Tage nach ihrem deutschen Rekord in Zürich für ein weiteres Highlight gesorgt. Beim ISTAF in Berlin gewann die 27-Jährige über die unüblichen 2000 Meter in der Weltrekord-Zeit von 5:52,80 Minuten.

Die alte Bestmarke hielt die Russin Gulnara Samitowa, die 2004 handgestoppte 5:59,4 gelaufen war. Durch den Erfolg holte sich Krause noch einmal kräftig Rückwind für Leichtathletik-WM in Doha (27. September bis 6. Oktober). Erst vor wenigen Tagen hatte Krause beim Diamond-League-Finale in Zürich als Fünfte über die 3000 Meter ihre eigene deutsche Bestmarke auf 9:07,51 Minuten verbessert. Davor hatte der Rekord aus dem Jahr 2017 bei 9:11,85 Minuten gelegen. Weitsprung-Europameisterin Mihambo auch beim ISTAF vorne Weitsprung-Europameisterin Malaika Mihambo hat indes die letzte Bewährungsprobe vor der WM ebenfalls mit Bravour bestanden. Beim ISTAF gewann die 25-Jährige von der LG Kurpfal mit starken 6,99 Meter. Bereits bei den deutschen Meisterschaften Anfang August hatte Mihambo mit der Weltjahresbestleistung von 7,16 Meter begeistert. Auch Speerwurf-Weltmeister Vetter siegt Speerwurf-Weltmeister Johannes Vetter aus Offenburg gewann mit 85,40 Metern und verwies den deutschen Meister Andre Hofmann (Mannheim/82,16) sowie Olympiasieger und Europameister Thomas Röhler (80,33 m) auf die Plätze drei und fünf.