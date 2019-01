2018 war geprägt von vielen großartigen Sportereignissen mit einzigartigen Geschichten. SWR-Sportredakteur Michael Richmann blickt auf sein sportliches Highlight 2018 zurück.

Eine Explosion ist, wenn in sehr kurzer Zeit eine sehr große Menge Energie freigesetzt wird. Der enorme Druck, der dabei entsteht, beschleunigt Materie in eine bestimmte Richtung. Normalerweise braucht es dafür einen Behälter, eine exotherme Reaktion und - damit verbunden - ganz viel Wärme. Zum Beispiel, wenn man eine Rakete zündet. Die 3.000-Meter-Hindernis-Läuferin Gesa Felicitas Krause braucht dafür nur sich selbst und ein Ziel. Bämm!

Wie so eine Explosion ausschaut, hat die 26-Jährige im August im Finale der Leichtathletik-EM in Berlin gezeigt. Sieben Runden trabt sie der Schweizerin Fabienne Schlumpf hinterher. Sieben Runden, in denen sie lediglich dafür sorgt, dass der Abstand zwischen ihr und der Kontrahentin nicht zu groß wird. Sieben Runden, in denen nur sie selbst weiß, was danach passieren wird.

Krause zündet die Endstufe

Denn in der letzten Kurve, kurz vor dem Wassergraben, zündet Gesa Felicitas Krause die Rakete.

Erste Stufe: Attacke. Krause erhöht die Schritt-Frequenz

Zweite Stufe: Überraschung. Die 1,67-Meter große Läuferin schießt unter dem Radar ihrer 1,83 Meter großen Kontrahentin hindurch und an ihr vorbei

Dritte Stufe: Zermürbung. Als Schlumpf den Balken vor dem Wassergraben ins Visier nimmt, ist Krause schon drüber und zieht davon

Endstufe: Zielsprint. Während Schlumpf ihr Tempo nur mit Mühe halten kann, zieht Gesa Krause davon. Bämm!

Diese Explosion kommt für die Konkurrenz so überraschend, dass sie nur noch zusehen kann, wie die Triererin ins Ziel läuft und souverän Gold gewinnt.

Am Ende stehen 9:11,85 Minuten auf der Uhr des Berliner Olympiastadions. Schlumpf (9:22,29 Minuten) und die Norwegerin Karoline Bjerkeli Grövdal (9:24,46 Minuten) sind abgeschlagen dahinter. Für Krause war es bereits die dritte EM-Medaille. Aber nach dem bitteren Sturz bei der Leichtathletik-WM 2017 in London war es für Gesa Felicitas Krause sicherlich eine ganz besondere. Bämm!