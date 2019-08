per Mail teilen

Titelverteidiger Andreas Hofmann hat beim Diamond-League-Finale in Zürich eine Wiederholung seines Vorjahrestriumphes verpasst. Der Mannheimer Speerwerfer wurde mit 87,49 Metern Dritter.

Mit dem letzten Versuch hat sich der Este Magnus Kirt beim Diamond-League-Finale in Zürich noch den Sieg gesichert und den 50.000-Dollar-Jackpot geknackt. Der 29 Jahre alte EM-Dritte gewann die hochkarätige Konkurrenz am Donnerstagabend mit 89,13 Metern aber nur knapp vor Asienmeister Cheng Chao-Tsun aus Taiwan (89,05). Vorjahres-Gesamtsieger Andreas Hofmann wurde als bester Werfer eines deutschen Quartetts diesmal Dritter. Dem 27 Jahre alten Mannheimer fehlten mit 87,49 Metern gut eineinhalb Meter zum Sieg.

Für den Mannheimer, der eine Bestleistung von 92,06 Metern hat, war das Finale der Diamanten-Liga im Letzigrund-Stadion "ein kleiner Höhepunkt der Saison". Das Berliner ISTAF (1. September) nimmt der Student natürlich auch mit, aber "der größte Höhepunkt kommt ja noch": Die Wüsten-Weltmeisterschaft in Doha mit dem Speerwurf-Finale am 6. Oktober - dem Schlusstag.

Weltmeister Vetter auf Platz fünf

Weltmeister Johannes Vetter (Offenburg/84,46) kam nach einer langen Verletzungspause in Zürich auf Platz fünf, Olympiasieger und Europameister Thomas Röhler (Jena/82,91) wurde Siebter vor Bernhard Seifert (Potsdam/75,88).

Nach dem Berliner ISTAF am 1. September steht für die Leichtathletik-Asse am 6. September in Brüssel das zweite Finale der Diamond League auf dem Programm. Dort werden noch einmal 16 Disziplinen ausgetragen; jeder Gesamtsieger kassiert 50.000 Dollar (rund 45.100 Euro).