Speerwerferin Christin Hussong vom LAZ Zweibrücken hat sich souverän für das Speerwurf-Finale am Freitag qualifiziert. Mit ihrem ersten Wurf übertraf Hussong die geforderte Weite ohne Probleme.

Speerwurf-Europameisterin Christin Hussong ist bei der Leichtathletik-WM in Doha ganz souverän ins Finale eingezogen. Die 25-Jährige aus Zweibrücken übertraf mit 65,29 Metern die geforderte Qualifikationsweite von 63,50 Metern im ersten Versuch.

Hussong hatte vor dem Wettkampf selbstbewusst ihre Ambitionen im Titelkampf unterstrichen. "Es gibt sicher acht Leute, die um Gold mitwerfen - aber ich zähle mich dazu", sagte sie. Hussong liegt mit den 66,59 Metern - von ihrem Diamond-League-Sieg in Lausanne- an Position fünf der Jahresweltbestenliste. Vier Werferinnen hatten vor Doha in der laufenden Saison die Siegesweite der Tschechin Barbora Spotakova von der WM 2017 (66,76) übertroffen, an der Spitze die Chinesin Lyu Huihui (67,98).

Eine Medaille ist das große Ziel

Bei der Weltmeisterschaft vor zwei Jahren schaffte Hussong nicht den Sprung ins Finale, schied in der Qualifikation aus. Diese Hürde hat die 25-Jährige in Doha schon genommen. Aber das reicht ihr noch nicht. Sie will eine Medaille: "Dieses Jahr möchte ich zu den Dreien dazu gehören und oben auf dem Podest stehen", sagt die Hussong nach ihrem erfolgreichen Quali-Wurf. Die Farbe der Medaille sei ihr egal.

Das Finale findet am Freitag (5. Oktober) ab 20.00 Uhr statt. Die zweite deutsche Speerwerferin, Annika Marie Fuchs, schaffte die Qualifikation nicht.