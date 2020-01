per Mail teilen

Zehnkampf-Weltmeister Niklas Kaul hat sich bei den Hallen-Meisterschaften von Rheinland-Pfalz in Ludwigshafen zurückgemeldet.

Bei einer ersten Formüberprüfung im Olympia-Jahr rannte er die 60 Meter in 8,43 Sekunden und wurde Dritter. Im Stabhochsprung überwand der 21-Jährige in seinem ersten Wettbewerb mehr als drei Monate nach seinem WM-Sieg in Doha 4,70 Meter und kam auf den fünften Platz.

Über fünf Meter bei der WM

Kauls Bestzeit über 60 Meter liegt bei 8,24 Sekunden, im Stabhochsprung war er bei der WM erstmals über fünf Meter gesprungen.