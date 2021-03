Der Start erfolgt um 6 Uhr morgens im Dunkeln, der Siegesjubel am Nachmittag im hellsten Sonnenschein: Ein 100-Kilometer-Lauf bedeutet Abenteuer für einen ganzen Tag – erst recht, wenn es ein Dauerkampf um Gold ist. Das Männer-Team des TSV Kandel hat ihn gewonnen.

Bienwald-Stadion Kandel, der große Tag beginnt wie so viele Lauf-Events: trippeln an der Startlinie, die letzte wärmende Jacke ausziehen, Lauf-Uhr kontrollieren, Kilometer-Zeiten im Kopf, Nervosität und Anspannung. "Man freut sich, dass es endlich losgeht", sagt Dirk Karl, einer der Lokalmatadoren. "Denn man hat ja eine gewisse Spannung aufgebaut." Das mit der Spannung sollte im besten Wortsinne über mehr als zehn Stunden andauern, bei dieser Deutschen Meisterschaft im 100-Kilometer-Lauf.

Viele laufen zu schnell los

100 Kilometer vor Augen – wie geht man so eine mörderische Strecke an? "Es geht getaktet los. Man nimmt sich eine bestimmte Zeit vor", erklärt Michael Ohler seinen Plan. "Und hofft, dass man schnell seinen Rhythmus findet", ergänzt sein Teamkollege vom TSV Kandel, Norden Ben Hassan. "Ich orientiere mich so mit fünf Minuten pro Kilometer", sagt Dirk Karl. Doch die Euphorie des Starts birgt eine latente Gefahr bei solchen Ultra-Distanzen: Viele laufen die ersten Kilometer zu schnell und müssen es am Ende büßen.

Lokalmatadoren vertrauen auf ihr Helfer-Team

Michael Ohler, Dirk Karl und Norden Ben Hassan – das ist das Trio des Veranstalters mit Medaillen-Chancen in der Männer-Mannschaftswertung. Ihr Vorteil: Es ist ein Heimspiel. Die Lauf-Enthusiasten des TSV Kandel sind sowohl die Veranstalter dieser Deutschen Meisterschaft als auch wichtige Helfer am Streckenrand. "Hundert Kilometer – nur erfolgreich im Team", bringt Ohler sein Credo auf den Punkt. Die Strecke ist eine Mischung aus Tartan und Asphalt: eine 5-km-Runde rund ums Bienwald-Stadion muss 20 Mal absolviert werden. Dabei geht es immer wieder an den Verpflegungsständen an Start und Ziel vorbei. "Ich bevorzuge Nüsse als Snack jede Runde", verrät Dirk Karl. "Da freu ich mich drauf, da hat man was zu kauen." Die Station des Kandeler Trios steht einem Gemischtwaren-Laden kaum nach: Wasser, Cola, Säfte, Gels, Riegel, Nüsse – aber auch ziemlich klebrige Süßigkeiten… Norden Ben Hassan schwört darauf: "Ja, ich hab immer Gummibärchen bereitstehen!"

Wenn plötzlich der Stecker gezogen wird

Hochkonzentrierte Nahrung, literweise Getränke und unermüdliche Anfeuerung der eigenen Anhänger sind unverzichtbar bei dieser Extrem-Meisterschaft. Denn "der Mann mit dem Hammer" kommt bei jedem irgendwann – mal früher, mal später. Norden Ben Hassan: "Der schlimmste Punkt ist bei Kilometer 60." Für ihn an diesem Tag ein ganz besonders harter Punkt. Denn durch eine Erkrankung verlief die Vorbereitung eher suboptimal und nur eine kleine Pause und die Überredungskünste aus dem Helfer-Team lassen ihn dann doch wieder auf die Strecke gehen. Diesen Moment des "toten Punkts" kennen seine Mannschaftskollegen nur zu gut. "Bei mir ist das zwischen Kilometer 70 und 80, da wird einem der Stecker gezogen und die Energie ist weg", sagt Michael Ohler. Dirk Karl ergänzt: "Ich bin auch in ein Loch gefallen. Aber ab Kilometer 80 lief es wieder gut, weil dann ein Ende in Sicht ist!"

Titel und Weizenbier als Lohn der Qual

Dieses Ende wurde ein "Happy End": Gewinn der Deutschen Meisterschaft in der Mannschaftswertung für die Männer des TSV Kandel. "Das bedeutet mir sehr, sehr viel", sagt Norden Ben Hassan und lächelt süffisant. "Es ist der Höhepunkt der kleinen Läufer-Karriere." Dirk Karl unterstreicht den besonderen Glanz der drei Goldmedaillen: "Weil man sich gemeinsam freuen kann." Michael Ohler, mit 7:44:42 Stunden für die 100 Kilometer der schnellste aus dem Meister-Trio des TSV, belohnte sich zudem mit dem Titelgewinn in der Senioren AK 50. Da die Titelrennen 2020 coronabedingt abgesagt wurden, dürfen sich die Pfälzer Dauerläufer seit nunmehr fast zwei Jahren als amtierende Meister fühlen. Trotzdem hoffen alle, dass es demnächst wieder neue Meisterschaften geben wird – inklusive Verpflegungsständen, auf denen Gummibärchen nicht fehlen dürfen.