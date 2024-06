Seit Freitag heizen alte und neue Rockgrößen den Musikfans bei Rock am Ring in der Eifel ein. Am ersten Tag standen dort beispielsweise die Guano Apes auf der Bühne - Legenden aus den 1990er Jahren. Und auch am Samstag ging es laut weiter. Was genau die Besucher erwartete, berichtet SWR-Reporter Christian Giese-Kessler.