Karlsruher Breakdancer hofft auf Teilnahme bei Olympia

Bei den Olympischen Spielen 2024 gibt es eine neue Disziplin: Breakdance. Bao Chau Nguyen aus Karlsruhe möchte antreten. Der Traum könnte schon diesen Monat in Erfüllung gehen.

Seit er neun Jahre alt ist, tanzt Bao Chau Nguyen Breakdance. In Rastatt haben ein paar Jungs und Mädels getanzt und Chau ist immer wieder daran vorbeigelaufen, bis die Jugendlichen ihn angesprochen haben, ob er nicht mitmachen will. Nach viel Training und Ausprobieren hat er angefangen professionell zu tanzen. Etwa zehn Jahre ist das her. Jetzt wird Breakdance eine olympische Disziplin und da will Chau unbedingt dabei sein und für Deutschland um Medaillen tanzen.

Für Olympia muss er sich aber zuerst qualifizieren. Dafür muss er sich bei der Weltmeisterschaft, die nächste Woche in Seoul, Südkorea, stattfindet ein Platz auf dem Treppchen ertanzen. Damit wäre ihm die Teilnahme sicher. Dafür trainiert der gelernte Physiotherapeut gerade zwei Mal täglich und ist im Moment Vollzeittänzer.

Rund 300 Tänzerinnen und Tänzer treten an

Der Flug nach Seoul geht schon in dieser Woche. Am 21. und 22. Oktober findet dann der Wettkampf statt. Etwa 300 Tänzerinnen und Tänzer sind dort und tanzen in mehreren Runden gegeneinander. Nach einem Vorentscheid geht es in die Eins-Gegen-Eins KO-Runden. Punkte gibt es in den Kategorien Musikalität, Kreativität, Originalität, Dynamik und Performance. Wer mehr Punkte hat, kommt eine Runde weiter, der andere scheidet aus. Solange bis nur noch eine Person übrig bleibt.

Improvisation zu zufällig ausgewählter Musik

Eine Choreografie haben die Tänzer nicht einstudiert. Die Musik wird zufällig von einem DJ ausgewählt, dann wird improvisiert. Abwechselnd tanzen die Kontrahenten mehrmals etwa eine Minute lang und gehen dabei auch auf die Moves des anderen ein. Chau vergleicht das mit einem Gespräch zwischen den Tänzern.

Breakdancer Chau macht einen sogenannten Freeze Oliver Malice

Mehr als nur ein Hobby

Breakdance tanzen ist für ihn auch mehr als nur ein Hobby oder sein Job. Laut seiner Aussage ist Breakdance für ihn ein Lifestyle: "Es gibt viele Aspekte, die mir an Hiphop und breaken gefallen. Es bedeutet mein Leben."

"Da fühl ich mich wohl in dieser Welt und da kann ich auch voll und ganz aufgehen."

Obwohl sein Ziel so groß ist, sieht der Tänzer der Weltmeisterschaft ganz entspannt entgegen, nervös sei er nicht. "Ich hab dafür mein Leben lang gearbeitet und ich weiß, was ich dafür getan habe und warum ich da bin. Und das möchte ich einfach vollkommen genießen", erzählt Chau. Und sollte der Plan die Weltmeisterschaft dieses Jahr zu gewinnen nicht aufgehen, dann hat er noch eine zweite Chance: auch nächstes Jahr gibt es noch eine Weltmeisterschaft, bei der er sich noch für Olympia qualifizieren kann.