Karate-Weltmeister Jonathan Horne steht vor einem ganz besonderen Problem: Statt sein Können auf der Olympia-Matte in Tokio zu präsentieren, muss er sich komplett neue Skills aneignen: daheim am Wickeltisch.

Auf seine Olympia-Premiere muss Jonathan Horne noch warten. Dabei hatte sich der Karate-Weltmeister aus Kaiserslautern ganz besonders auf Tokio gefreut. Denn seine Sportart ist überhaupt das erste Mal im olympischen Programm – aber die Corona-Krise machte ihm einen Strich durch die Rechnung. Doch anstelle von Frust und Trübsal freut sich Familie Horne auf anstehenden Nachwuchs. Olympia ist da ganz schnell zur Nebensache geworden: "Er wäre am Samstag, glaube ich, losgeflogen", sagt Ehefrau Anna Horne. "Es ist schon ein komisches Gefühl jetzt, dass es nicht stattfindet. Aber klar, durch das Baby rückt das ein bisschen in den Hintergrund."

Horne träumt weiter von Olympia

Noch ist Jonathan, genannt Johnny Horne guter Hoffnung, dass sein Traum von Olympia wahr wird. Dafür trainiert er fleißig weiter mit seinem Trainer Uwe Schwehm. Allerdings nicht ganz so oft und auch nicht ganz so intensiv wie vor Corona: "Es ist ja nur verschoben, nicht aufgehoben, deswegen fokussiere ich mich jetzt auf nächstes Jahr. Es ist noch lange hin, aber nichtsdestotrotz freue ich mich, dass im nächsten Jahr die Olympischen Spiele dann voraussichtlich stattfinden werden."

"Zwei Jahre Vollgas hält kein Körper aus"

"Jetzt heißt es einfach fit bleiben", erklärt Horne. Das bedeute aber auch, dass er nicht immer auf 100 Prozent sein müsse. "Das würde kein Körper aushalten, wenn du zwei Jahre lang Vollgas gibst." Zur Fitness gehört eben auch Erholung. Und die steht jetzt an. Ab Anfang 2021 wolle er dann wieder voll durchstarten – damit er für den Karrierehöhepunkt auf Top-Niveau ist.

Horne ist bereit für den Nachwuchs

Wenn dann bald sein erstes Kind auf die Welt kommt, will Jonathan Horne auch optimal vorbereitet sein. Geprüft wird er von Frau Anna. Doch Jonathan ist fit. Er weiß, wie oft ein Neugeborenes gewickelt werden muss, wie er ein schreiendes Baby beruhigen kann und beherrscht auch schon ein Schlaflied: "Schlaf, Kindlein Schlaf, der Papa hüt' die Schaf...", singt der 31-Jährige. Seine schwangere Frau lächelt zufrieden.

Übung macht den Meister, wie im Sport, so auch privat. Das weiß Jonathan Horne ganz genau. Durch die Olympia-Verschiebung hat er jetzt auch genug Zeit, um sich in der Kindererziehung einen schwarzen Gürtel zu verdienen. Und weil die Vorfreude auf den Familienzuwachs der Hornes so groß ist, rückt Tokio im Augenblick in den Hintergrund.