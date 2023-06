Beispiel RC Vorwärts Speyer: Wie Inklusiver Sport verbindet und hilft

In Berlin laufen die Special Olympics World Games. Tausende Sportlerinnen und Sportler mit geistigem Handicap bestreiten Wettkämpfe. Das größte Inklusiv-Event des Sports findet weltweit mediale Aufmerksamkeit. Doch der Alltag für Behinderte im Sport? Er fristet oft ein Nischen-Dasein. Wie funktioniert Inklusion im Verein?

Nik ist 18 Jahre alt. Seit seiner Geburt lebt er mit Handicaps. Lernschwäche, Konzentrationsprobleme, bisweilen auch sprühender Aktionismus. "Die Diagnose bei ihm hieß atypischer Autismus", sagt seine Mutter, Sabine Müller. Sie begleitet ihn so oft es geht zur inklusiven Laufgruppe des RC Vorwärts Speyer. Hier wird gejoggt, gewalkt, gegangen – je nach Lust und körperlicher Voraussetzung. Nik trainiert gerne. Er liebt den Sport generell. "Tennis, Fußball – alles", sagt er in den knappen Worten, die ihm zur Verfügung stehen in diesem Moment. Macht das Spaß? "Ja, macht Spaß!" Niks Augen leuchten.

Positive Effekte des inklusiven Sports

Und dass er ein junger Mann mit manchmal überbordender Bewegungslust ist, zeigt sich auch ab und an in der Montags-Gruppe. Bei der Geschicklichkeits-Übung, in der kleine Schritte nötig sind, rennt Nik zwischendurch auch schon mal mit hohem Tempo durch die Gruppe. "Er ist halt energiegeladen", lacht seine Mutter. Dass hier im Helmut-Bantz-Stadion in Speyer Menschen mit und ohne Handicap gemeinsam Sport treiben, sei für ihren Sohn gleich in mehrfacher Hinsicht positiv. "Es bringt ihm auf jeden Fall erstmal einen Haufen Spaß", erzählt sie strahlend SWR Sport. "Dann bringt es ihm auch eine gewisse Struktur. Also er fragt montags dann immer: laufen gehen bitte? Und es bringt ihm natürlich auch soziale Kontakte!"

Weltweite Aufmerksamkeit durch die Special Olympics

Seine beste Freundin in der Sportgruppe ist an diesem Abend nicht dabei im Training. Denn Mahtep Özgül reiste als Athletensprecherin zu den Special Olympics nach Berlin und hatte an der Seite von Ski-Star Felix Neureuther ihren großen Auftritt bei der Eröffnungsfeier dieser World Games. In Speyer rufen sie deshalb schnell nochmal das Video von Mahteps Bühnen-Präsenz auf und freuen sich, dass eine von ihrer Montagsgruppe weltweit live zu sehen war – eine Anerkennung zweifellos auch der unermüdlichen Arbeit hier beim RC Vorwärts.

Schulung der Motorik

Denn viele engagieren sich hier. Die Ehrenamtlichen im Verein genauso wie Eltern und Freunde. Torsten Deyerling etwa stellt jeden Montag das Trainingsprogramm zusammen. Kurze Laufsequenzen wechseln sich immer mal wieder ab mit Geschicklichkeits- oder Gleichgewichts-Übungen. "Da werden Motorik und Koordination geschult", sagt der Trainingsleiter. Denn er weiß: den Läuferinnen und Läufern mit Handicaps ist oftmals viel von ihren motorischen Fähigkeiten verloren gegangen.

Schrei vor Freude

Auch Nina trainiert an diesem Abend bei fast 30 Grad, so dass ihr schnell der Schweiß auf der Stirn steht. Ist es anstrengend? Die 14jährige: "Ja, sehr!" Und sie lacht trotzdem. Immer wieder beginnt sie eine Übung von vorn und ab und zu lässt sie ihre Bewegungs-Lust mit einem kleinen Schrei hinaus. Sie fühlt sich wohl hier. "Mein Trainer ist nett zu mir und auch meine Freundinnen hier haben Spaß", sagt sie in voller Überzeugung.

Brezelfest als Initialzündung

Entstanden ist die inklusive Sportgruppe vor vier Jahren. Läuferinnen und Läufer mit und ohne Handicap bereiteten sich gemeinsam auf den bekannten Brezelfestlauf in Speyer vor. "Die Begeisterung war dann so groß, dass eine Läufer-Gruppe im Verein entstanden ist", erzählt Angelika Krauß am Telefon. Die Beauftragte für "Inklusion im Verein" von Special Olympics Rheinland-Pfalz engagiert sich in diesen Tagen ebenfalls in Berlin – für die Handicap-Sportler selbst, aber auch für mehr Anerkennung von inklusiven Sport-Angeboten. Krauß: "Das Beispiel vom RC Vorwärts Speyer zeigt, wie wichtig solche gemeinsamen Übungs-Einheiten sind – für alle, die dabei aktiv sind."

Mehr Anerkennung nötig

Denn auch Neulinge beim Montags-Treff sind sofort Feuer und Flamme. Lilli schwitzt – und schwärmt: "Wunderbar! Mit hat’s gefallen. Einmal die Woche würde ich das schon machen!" Das Lächeln von ihr und die Begeisterung der ganzen Gruppe sind denn auch Belohnung für die ehrenamtlichen Vereinstrainer. "Das ist für uns das beste Dankeschön", sagt Torsten Deyerling am Ende der prallgefüllten Trainingsstunde. Doch er weiß genau: die Förderung des Inklusivsports hat noch deutlich Luft nach oben. Deyerling: "In der Gesellschaft müsste sich das noch mehr etablieren und die Akzeptanz müsste größer werden!"

Denn in Speyer ist deutlich zu sehen: Inklusiver Sport verbindet. Und hilft. Ganz im Sinne von Nik und seinen Freunden.